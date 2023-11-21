我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富士康查稅判決揭曉？武漢輕罰2786美元

吳亦凡性侵驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

MLB／幫遊騎兵招募大谷翔平 薛則：贏球比錢更好

聯合新聞網／ 即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

大谷翔平是今年自由市場的最大咖球星，7月才被交易到遊騎兵隊的塞揚強投薛則（Max Scherzer）公開向大谷喊話，「錢很好，但勝利更美好。」

遊騎兵王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）6月初就確定整季報銷，因此遊騎兵季中透過交易得到薛則和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）補強輪值，最終在例行賽打出90勝72敗戰績，以外卡身分一路過關斬將，擊敗響尾蛇隊，奪下隊史62年來首冠。

《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）曾表示，大谷對下家的首要考量是贏球，因此遊騎兵成為大谷爭奪戰最大熱門。薛則近日在《Foul Territory》節目上被問到如何招募大谷加入遊騎兵，他表示：「錢很棒，但贏球更棒。如果你想來這贏球，比金錢更好，我保證。」

ESPN記者帕桑（Jeff Passan）日前指出，大谷翔平與經紀人巴雷羅（Nez Balelo）希望保持低調，如果爭奪大谷的球隊洩漏風聲，可能在印象分數上扣分。因此節目主持人趕緊幫忙解釋，薛則不是遊騎兵高層，沒有違反大谷的要求。

大谷翔平

上一則

MLB／大都會麥尼爾奪打擊王1年 收到隊友送的休旅車賀禮

下一則

大谷翔平紀錄片登上Disney+ 上檔首日巧合奪年度MVP

延伸閱讀

MLB／大谷爭奪戰不樂觀 傳洋基改追山本由伸

MLB／大谷爭奪戰不樂觀 傳洋基改追山本由伸
MLB／29歲大谷翔平成為亞裔全壘打王 恩師讚退休前難估成就

MLB／29歲大谷翔平成為亞裔全壘打王 恩師讚退休前難估成就
大谷翔平愛犬一夕暴紅 全日本只有100隻 每隻超過4千美元

大谷翔平愛犬一夕暴紅 全日本只有100隻 每隻超過4千美元
MLB／大谷與愛犬擊掌 超萌 被封「真正的MVP是牠」

MLB／大谷與愛犬擊掌 超萌 被封「真正的MVP是牠」

熱門新聞

羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45
日本知名「花滑王子」羽生結弦。（美聯社）

羽生結弦只維持105天婚姻 被跟拍、騷擾 妻甚至「無法踏出家門」

2023-11-17 20:38

超人氣

更多 >
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」

拍1部爛1部…2023仆街男神女神出爐 Angelababy獲年度「大獎」
廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏

廚房掛舊畫老婦想扔 竟是價值2500萬名畫羅浮宮收藏
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮