MLB／大都會麥尼爾奪打擊王1年 收到隊友送的休旅車賀禮

大都會 隊林多(Francisco Lindor)去年向隊友麥尼爾(Jeff McNeil)開出「拿打擊王就送車」的支票 ,等了一年,終於兌現,麥尼爾的經紀人帕塞爾(Garrett Parcell)證實此事,麥尼爾收到了一台藍色福特Bronco休旅 車。

故事源起於去年林多和麥尼爾在休息室裡的對話,林多告訴麥尼爾,如果他贏得打擊王,就買車給他;球季打完,麥尼爾打擊率3成26,險勝道奇隊弗里曼(Freddie Freeman)的3成25,登頂打擊王。

麥尼爾年初與大都會完成延長合約的記者會上,就曾被問到此事,當時他笑說自己已經傳了許多影片給林多看,暗示自己中意的車款。

林多本季數次被問到送車了沒,但得到答案總是否定,且不應允何時會送、在哪裡送,但他強調自己絕對會遵守承諾,而麥尼爾也終在這個月收到了林多所送的車。

Francisco Lindor has bought Jeff McNeil his car for winning the 2022 batting title - a Ford Bronco 🚙



