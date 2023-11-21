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MLB／大都會麥尼爾奪打擊王1年 收到隊友送的休旅車賀禮

記者陳宛晶／即時報導
麥尼爾收到了一台藍色福特Bronco休旅車。（Getty Images）
麥尼爾收到了一台藍色福特Bronco休旅車。（Getty Images）

大都會隊林多（Francisco Lindor）去年向隊友麥尼爾（Jeff McNeil）開出「拿打擊王就送車」的支票，等了一年，終於兌現，麥尼爾的經紀人帕塞爾（Garrett Parcell）證實此事，麥尼爾收到了一台藍色福特Bronco休旅車。

故事源起於去年林多和麥尼爾在休息室裡的對話，林多告訴麥尼爾，如果他贏得打擊王，就買車給他；球季打完，麥尼爾打擊率3成26，險勝道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）的3成25，登頂打擊王。

麥尼爾年初與大都會完成延長合約的記者會上，就曾被問到此事，當時他笑說自己已經傳了許多影片給林多看，暗示自己中意的車款。

林多本季數次被問到送車了沒，但得到答案總是否定，且不應允何時會送、在哪裡送，但他強調自己絕對會遵守承諾，而麥尼爾也終在這個月收到了林多所送的車。

大都會 支票 休旅

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