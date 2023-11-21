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MLB／大谷爭奪戰不樂觀 傳洋基改追山本由伸

體育新聞組／綜合報導
洋基傳出目前對山本由伸「極度有興趣」。（路透）
洋基傳出目前對山本由伸「極度有興趣」。（路透）

大谷翔平明年會穿上哪隊球衣備受關注，「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，洋基可能已提前退出大谷爭奪戰，目前對山本由伸「極度有興趣」。

海曼指出，洋基對大谷翔平考慮加盟紐約球隊不樂觀，因為大谷6年前來到美國時，暗示自己不適合在紐約這種大城市生活，且大谷當時考慮7支球隊，有5支球隊在西岸。

據「ESPN」記者歐尼（Buster Olney）報導，山本由伸爭奪戰22日正式開跑，海曼則透露，每支大市場球隊都對山本有興趣，因為他是日職3屆三冠王得主，且只有25歲，響尾蛇和老虎也加入爭奪戰。

有謠言指出山本由伸也偏好西岸球隊，但洋基和大都會都不相信。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）日前稱史丹頓（Giancarlo Stanton）容易受傷，惹怒史丹頓經紀人沃夫（Joel Wolfe），由於沃夫也是山本經紀人，外界擔心洋基在山本爭奪戰居於劣勢。

對此凱許曼強調，他事後有向沃夫和史丹頓進行解釋，認為一切都沒問題。海曼也認為，「很難想像一個不經意的評論，會成為山本做決定的重要因素。」

此外，費城人隊以7年1.72億美元合約，與陣中強投諾拉（Aaron Nola）完成續約，先發投手的補強仍會繼續，消息指出，費城人也計畫爭取日本強投山本由伸，當家球星哈波（Bryce Harper）也加入當說客。

洋基 費城 大谷翔平

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