MLB／大谷與愛犬擊掌 超萌 被封「真正的MVP是牠」

大谷翔平 以全票獲選美聯MVP,生涯第二次寫下史無前例紀錄,他因故無法出席大聯盟官方舉辦的記者會,稍早則在社群網站感謝球迷們及天使 球團的支持,並更新自己目前復健進度,預告明年強勢回歸。不過,在日本推特話題上引起超過3萬則討論排名第1,有趣的是,排名第3是「大谷的狗」,大谷聽到獲選MVP時跟狗狗一起擊掌,可愛畫面在社群媒體上引發騷動。

大谷翔平稍早在IG發文寫道,「我要向所有球迷、隊友、教練團、天使球團人員及投票 給我的媒體表達感謝。我將以這座獎項作為動力,繼續向前邁進,成為最好的自己,期待再次回到棒球場見到一切。」

大谷翔平今年以3成04打擊率,44轟在美聯排第1、OPS 1.066排大聯盟第1,另外還有20次盜壘;作為投手則是23場先發拿下10勝5敗、防禦率3.14,167次三振,強勢拿下美聯MVP,也是繼2021年後再次囊括全數第1名選票。

球迷們紛紛在留言區祝賀,也有天使球迷在留言區呼喊:「你說的棒球場是天使主場,對吧?」、「大谷不要離開我們,教練團比去年好多了,我們希望你回來」。

過去鮮少透露私生活面向的大谷翔平,今年在接受大聯盟官網連線訪問時,帶著自家的狗狗一起亮相,過程中不斷安撫興奮的狗狗,聽到傑克森(Reggie Jackson)恭喜他獲選全票MVP時,還跟狗狗擊掌慶祝。

大谷翔平的狗狗吸走不少得獎光芒,就連大聯盟官網都發文說「大谷的狗是真正的MVP」,官方X(舊稱推特)也秀出大谷翔平與狗的合照說「這是我們的2023年節慶卡片」,FOX Sports官方X也截圖說「MVP跟大谷翔平的狗」。

大谷翔平今年8月因尺側副韌帶受傷,在球季最後2個月無法投球,但還能夠打擊,球季結束後他也立刻進行手術治療,獲頒美聯MVP獎項時,大谷也更新近況表示:「復健到目前為止,感覺非常棒,進度比前一次開刀還要好、還要快,但同時也不能太急,要讓一切慢下來,走在對的節奏上,我的計畫是明年強勢回歸。」

This will be our 2023 holiday card. 🐶 pic.twitter.com/XRYcKdVqzX