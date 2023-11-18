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MLB／大谷與愛犬擊掌 超萌 被封「真正的MVP是牠」

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平和他的愛犬。(取材自X平台)
大谷翔平和他的愛犬。(取材自X平台)

大谷翔平以全票獲選美聯MVP，生涯第二次寫下史無前例紀錄，他因故無法出席大聯盟官方舉辦的記者會，稍早則在社群網站感謝球迷們及天使球團的支持，並更新自己目前復健進度，預告明年強勢回歸。不過，在日本推特話題上引起超過3萬則討論排名第1，有趣的是，排名第3是「大谷的狗」，大谷聽到獲選MVP時跟狗狗一起擊掌，可愛畫面在社群媒體上引發騷動。

大谷翔平稍早在IG發文寫道，「我要向所有球迷、隊友、教練團、天使球團人員及投票給我的媒體表達感謝。我將以這座獎項作為動力，繼續向前邁進，成為最好的自己，期待再次回到棒球場見到一切。」

大谷翔平今年以3成04打擊率，44轟在美聯排第1、OPS 1.066排大聯盟第1，另外還有20次盜壘；作為投手則是23場先發拿下10勝5敗、防禦率3.14，167次三振，強勢拿下美聯MVP，也是繼2021年後再次囊括全數第1名選票。

大谷翔平稍早在IG發文寫道，「我要向所有球迷、隊友、教練團、天使球團人員及投票給我的媒體表達感謝。我將以這座獎項作為動力，繼續向前邁進，成為最好的自己，期待再次回到棒球場見到一切。」

球迷們紛紛在留言區祝賀，也有天使球迷在留言區呼喊：「你說的棒球場是天使主場，對吧？」、「大谷不要離開我們，教練團比去年好多了，我們希望你回來」。

過去鮮少透露私生活面向的大谷翔平，今年在接受大聯盟官網連線訪問時，帶著自家的狗狗一起亮相，過程中不斷安撫興奮的狗狗，聽到傑克森（Reggie Jackson）恭喜他獲選全票MVP時，還跟狗狗擊掌慶祝。

大谷翔平的狗狗吸走不少得獎光芒，就連大聯盟官網都發文說「大谷的狗是真正的MVP」，官方X（舊稱推特）也秀出大谷翔平與狗的合照說「這是我們的2023年節慶卡片」，FOX Sports官方X也截圖說「MVP跟大谷翔平的狗」。

大谷翔平今年8月因尺側副韌帶受傷，在球季最後2個月無法投球，但還能夠打擊，球季結束後他也立刻進行手術治療，獲頒美聯MVP獎項時，大谷也更新近況表示：「復健到目前為止，感覺非常棒，進度比前一次開刀還要好、還要快，但同時也不能太急，要讓一切慢下來，走在對的節奏上，我的計畫是明年強勢回歸。」

大谷翔平 天使 投票

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