我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

MLB／全票當選 大谷翔平3年2度拿下美聯MVP

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平全票拿下美聯MVP。（路透）
大谷翔平全票拿下美聯MVP。（路透）

這個休賽期棒球界每個人都在關注大谷翔平。如今見證了他第二次獲得美聯MVP。

雖然因為手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，缺席了2023年最後一個月的大部分比賽，這位二刀流自由球員天才擊敗了德州遊騎兵隊的世界大賽MVP席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien），獲得美聯最高獎項。大谷在2022年獲得第二名後，過去三年中兩次獲得MVP。

他和兩年前一樣，獲得BBWAA全部30張第一名選票。他也成為繼楚奧特（Mike Trout）在2014和2016年得獎之後，第二位三年內二度獲得年度MVP的天使隊球員。楚奧特在2019年拿下第三座MVP獎。

總而言之，2023年是大谷職涯最好的一個賽季，作為一名二刀流球員，他取得前所未有的成功。作為打者，他的44支全壘打、上壘率0.412、長打率0.654和總上壘數325全面領先美聯。作為投手，他擁有3.14自責分率、每9局三振11.4次和0.183的被打擊率，在至少80局投球的投手中領先美聯。

根據Baseball Reference的計算，大谷本賽季WAR為10.0，但本來還可以更高。他在8月，他撕裂了UCL，結束了他本季的投手任務。到了9月初再停止打擊，同時研究了可能的醫療選擇，最終在當月底時接受了一次未具體說明的手術。

大谷在賽季的前5個月擁有壓倒性的主宰地位，對於其他任何球員來說，在賽季末再競選MVP已經太晚了。撕裂的UCL並沒有阻止大谷贏得MVP，只是讓他未能打出棒球史上最佳的個人賽季成績。

亞古納41轟、73盜壘，改寫大聯盟紀錄。（路透）
亞古納41轟、73盜壘，改寫大聯盟紀錄。（路透）

在國聯MVP方面，勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）以他的速度記錄改寫了紀錄，也是全票獲選他職涯第一個MVP。「40-70俱樂部」在2023年之前並不存在。事實上，「30-60俱樂部」或「40-50俱樂部」也不存在。但在賽季的最後幾周，25歲的亞古納不斷創造並樹立新門檻，打出41支全壘打和領先全聯盟73次盜壘。MLB史上從未有球員在職涯中打出40支全壘打和70次盜壘。但這位勇士隊的右外野手在2023年兩項里程碑都達到了。

當然，MLB的新規則也提供一些助力，像是投手牽制和更大的壘包。但本賽季打出35支以上全壘打的其他13名球員中，沒有一個人的盜壘次數超過21次，更別說70次了。

根據研究，亞古納領先全聯盟的數據包括安打217支、得分149、上壘率0.416、OPS 1.012和總上壘數383，這是自1967年紅襪隊名人堂成員 亞斯川斯基（Carl Yastrzemski）第一人。在此之前有這種表現的還有1901年的拉喬伊（Nap Lajoie）、1909年和0915年的科布（Ty Cobb）、1921年和1922以及1924年的霍恩斯比（Rogers Hornsby），以及1948年的穆西爾（Stan Musial），而這些人也都是名人堂成員。

亞古納是勇士隊隊史第8位MVP，也是自弗里曼（Freddie Freeman）在因疫情而縮短的2020年賽季中獲獎之後的第一位MVP。

大聯盟2023年MVP。
大聯盟2023年MVP。

勇士 MLB 大谷翔平

上一則

NBA／巴特勒36分領軍 熱火1勝4敗後拉出本季最長連勝

延伸閱讀

MLB／回報復健進度 大谷翔平預告明年強勢回歸

MLB／回報復健進度 大谷翔平預告明年強勢回歸
MLB／亞古納也全票獲選國聯MVP 攜手大谷創紀錄

MLB／亞古納也全票獲選國聯MVP 攜手大谷創紀錄
MLB／大谷翔平兩度全票獲美聯MVP 史上第1人

MLB／大谷翔平兩度全票獲美聯MVP 史上第1人
MLB／大谷拒天使合格報價 拚5億大約

MLB／大谷拒天使合格報價 拚5億大約

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15
戴維斯今天宰制禁區，幫助湖人輕取灰熊。（路透）

NBA／22顆三分球轟平隊史紀錄 湖人擒拿灰熊收3連勝

2023-11-15 07:32
頂著「爆炸頭」造型的戴維斯（右）全場砍下30分13籃板6助攻，外帶3阻攻。（路透）

NBA／詹姆斯本季首度休兵 「爆炸頭」戴維斯聯手八村壘險勝拓荒者

2023-11-13 07:27

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺