MLB／全票當選 大谷翔平3年2度拿下美聯MVP

大谷翔平全票拿下美聯MVP。（路透）

這個休賽期棒球界每個人都在關注大谷翔平 。如今見證了他第二次獲得美聯MVP。

雖然因為手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，缺席了2023年最後一個月的大部分比賽，這位二刀流自由球員天才擊敗了德州遊騎兵隊的世界大賽MVP席格（Corey Seager）和塞米恩（Marcus Semien），獲得美聯最高獎項。大谷在2022年獲得第二名後，過去三年中兩次獲得MVP。

他和兩年前一樣，獲得BBWAA全部30張第一名選票。他也成為繼楚奧特（Mike Trout）在2014和2016年得獎之後，第二位三年內二度獲得年度MVP的天使隊球員。楚奧特在2019年拿下第三座MVP獎。

總而言之，2023年是大谷職涯最好的一個賽季，作為一名二刀流球員，他取得前所未有的成功。作為打者，他的44支全壘打、上壘率0.412、長打率0.654和總上壘數325全面領先美聯。作為投手，他擁有3.14自責分率、每9局三振11.4次和0.183的被打擊率，在至少80局投球的投手中領先美聯。

根據Baseball Reference的計算，大谷本賽季WAR為10.0，但本來還可以更高。他在8月，他撕裂了UCL，結束了他本季的投手任務。到了9月初再停止打擊，同時研究了可能的醫療選擇，最終在當月底時接受了一次未具體說明的手術。

大谷在賽季的前5個月擁有壓倒性的主宰地位，對於其他任何球員來說，在賽季末再競選MVP已經太晚了。撕裂的UCL並沒有阻止大谷贏得MVP，只是讓他未能打出棒球史上最佳的個人賽季成績。

亞古納41轟、73盜壘，改寫大聯盟紀錄。（路透）

在國聯MVP方面，勇士 隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）以他的速度記錄改寫了紀錄，也是全票獲選他職涯第一個MVP。「40-70俱樂部」在2023年之前並不存在。事實上，「30-60俱樂部」或「40-50俱樂部」也不存在。但在賽季的最後幾周，25歲的亞古納不斷創造並樹立新門檻，打出41支全壘打和領先全聯盟73次盜壘。MLB 史上從未有球員在職涯中打出40支全壘打和70次盜壘。但這位勇士隊的右外野手在2023年兩項里程碑都達到了。

當然，MLB的新規則也提供一些助力，像是投手牽制和更大的壘包。但本賽季打出35支以上全壘打的其他13名球員中，沒有一個人的盜壘次數超過21次，更別說70次了。

根據研究，亞古納領先全聯盟的數據包括安打217支、得分149、上壘率0.416、OPS 1.012和總上壘數383，這是自1967年紅襪隊名人堂成員 亞斯川斯基（Carl Yastrzemski）第一人。在此之前有這種表現的還有1901年的拉喬伊（Nap Lajoie）、1909年和0915年的科布（Ty Cobb）、1921年和1922以及1924年的霍恩斯比（Rogers Hornsby），以及1948年的穆西爾（Stan Musial），而這些人也都是名人堂成員。