我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

MLB／大谷翔平跟狗狗擊掌 可愛畫面被封「真正MVP」

記者蘇志畬／即時報導
日籍棒球選手大谷翔平16日獲選美聯MVP。(取材自X平台影片)
日籍棒球選手大谷翔平16日獲選美聯MVP。(取材自X平台影片)

大谷翔平以全票獲選美聯MVP，生涯第二次寫下史無前例紀錄，在日本推特話題上引起超過3萬則討論排名第1，有趣的是，排名第3是「大谷的狗」，大谷聽到獲選MVP時跟狗狗一起擊掌，可愛畫面在社群媒體上引發騷動。

大谷翔平今年以3成04打擊率，44轟在美聯排第1、OPS 1.066排大聯盟第1，另外還有20次盜壘；作為投手則是23場先發拿下10勝5敗、防禦率3.14，167次三振，強勢拿下美聯MVP，也是繼2021年後再次囊括全數第1名選票。

過去鮮少透露私生活面向的大谷翔平，今年在接受大聯盟官網連線訪問時，帶著自家的狗狗一起亮相，過程中不斷安撫興奮的狗狗，聽到傑克森（Reggie Jackson）恭喜他獲選全票MVP時，還跟狗狗擊掌慶祝。

大谷翔平的狗狗吸走不少得獎光芒，就連大聯盟官網都發文說「大谷的狗是真正的MVP」，官方X（舊稱推特）也秀出大谷翔平與狗的合照說「這是我們的2023年節慶卡片」，FOX Sports官方X也截圖說「MVP跟大谷翔平的狗」。

FOXSports分析師韋蘭德（Ben Verlander）說：「大谷翔平跟狗狗現身，這正是我們需要知道的。」不少粉絲也直呼狗狗很可愛，「他還穿著正式服裝。」

大谷翔平 推特 社群媒體

上一則

NBA／湖人傳看上拉文和卡盧索 但里夫斯不是交易籌碼

延伸閱讀

MLB／大谷翔平兩度全票獲美聯MVP 史上第1人

MLB／大谷翔平兩度全票獲美聯MVP 史上第1人
MLB／大谷拒天使合格報價 拚5億大約

MLB／大谷拒天使合格報價 拚5億大約
MLB／大谷翔平拒絕天使隊合格報價 挑戰5億元大約

MLB／大谷翔平拒絕天使隊合格報價 挑戰5億元大約
大谷翔平捐全日本小學6萬個棒球手套 獲讚動機好感人

大谷翔平捐全日本小學6萬個棒球手套 獲讚動機好感人

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15
戴維斯今天宰制禁區，幫助湖人輕取灰熊。（路透）

NBA／22顆三分球轟平隊史紀錄 湖人擒拿灰熊收3連勝

2023-11-15 07:32
頂著「爆炸頭」造型的戴維斯（右）全場砍下30分13籃板6助攻，外帶3阻攻。（路透）

NBA／詹姆斯本季首度休兵 「爆炸頭」戴維斯聯手八村壘險勝拓荒者

2023-11-13 07:27

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺