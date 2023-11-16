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MLB／大谷翔平兩度全票獲美聯MVP 史上第1人

記者蘇志畬／即時報導
天使隊投打「二刀流」大谷翔平今年再次拿下美聯最有價值球員，也成為史上唯一兩度全票獲選MVP的球員。圖為大谷翔平今年7月17日在對上洋基隊的比賽中，擊出全壘打後慶祝。(美聯社)
天使隊投打「二刀流」大谷翔平今年再次拿下美聯最有價值球員，也成為史上唯一兩度全票獲選MVP的球員。圖為大谷翔平今年7月17日在對上洋基隊的比賽中，擊出全壘打後慶祝。(美聯社)

被其他球員冠上「外星人」、「獨角獸」稱號的那個男人，日籍二刀流球星大谷翔平今年再次拿下美聯最有價值球員，也成為史上唯一兩度全票獲選MVP的球員，紀錄寫不完。

大谷翔平在全美棒球記者協會（BBWAA）的投票中，獲得全數30張的第1名選票，席格（Corey Seager）、塞米恩（Marcus Semien）兩位遊騎兵隊球星分別排在第2、第3。

2021年大谷翔平就曾全票獲選MVP，去年則是輸給敲出62轟的洋基隊賈吉（Aaron Judge）排在第2，今年再次重返巔峰，也成為史上第1位在3年內兩度獲得MVP的球員。

「我去年當然想要贏得MVP。」大谷翔平表示：「但賈吉有個非常棒的球季，他值得這個獎，今年我想要變得更強拿下MVP，席格、塞米恩都有很好的球季，也恭喜他們拿下世界大賽冠軍，我的目標是登上巔峰，這個獎項是努力後得到回報。」

29歲的大谷翔平今年球季9.0的WAR（勝場貢獻值）排名全聯盟第1，其中2.4來自投手、6.6作為打者，他繳出3成04打擊率，44轟在美聯排第1、OPS 1.066排大聯盟第1，另外還有20次盜壘；作為投手則是23場先發拿下10勝5敗、防禦率3.14，167次三振。

大谷翔平 投票 洋基

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