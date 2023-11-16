我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

MLB／塞揚獎出爐 美聯柯爾、國聯史奈爾出線

體育新聞組／綜合報導
洋基隊柯爾。（路透）
洋基隊柯爾。（路透）

美國職棒大聯盟（MLB）公布美聯和國聯塞揚獎得主。這些名字可能不會讓人感到驚訝，尤其是美聯。

紐約洋基隊的柯爾（Gerrit Cole）獲得了美聯塞揚獎；聖地牙哥教士隊的史奈爾（Blake Snell）則獲得國聯塞揚獎。

柯爾拿到全部30張第一名選票，而史奈爾在BBWAA的30張第一選票中獲得28票。國聯入圍者亞利桑納響尾蛇隊的賈倫（Zac Gallen）和舊金山巨人隊的韋伯（Logan Webb）各獲得一張第一選票。

這是柯爾五度入圍後首度獲獎，也是一個姍姍來遲的獎項。他本可在2019年奪冠，但當年敗給韋蘭德（Justin Verlander），並在2021年再次失之交臂，落後於瑞伊（Robbie Ray）。

這也是洋基隊自2001年克萊門斯（Roger Clemens）之後首位獲得塞揚獎的投手，也是洋基隊繼克萊門斯、古德瑞（Ron Guidry）、萊爾（Sparky Lyle）、福特（Whitey Ford）和特利（Bob Turley）之後的第六人。

33歲的柯爾是本季洋基隊慘澹戰績中唯一的亮點。洋基隊在美聯東區排名第四，落後第一名巴爾的摩金鶯隊19場。他在33場先發和209局比賽中自責失分率為2.63，兩場完投完封領先全聯盟。他在各項投球統計中都處於或接近頂部，包括投手bWAR 7.4排名第一、WHIP 0.981排名第一名、每九局安打數6.8排名第三、投球局數209局排名第三，和三振222次排名第五。

2023塞揚獎。
2023塞揚獎。

至於國聯，史奈爾所處的教士隊也未能達到預期。教士隊和給出的高薪本可在國聯西部競爭；相反地，它們落後洛杉磯道奇隊18場。不過就像柯爾一樣，塞揚獎選票並未因此讓球隊的無用玷污史奈爾的個人成就。

史奈爾的自責失分率2.25領先全聯盟，其中最後23場先發更低至只有1.20，史上僅高於1968年的吉布森（Bob Gigson），顯示他在投手丘上的主宰力十足。

雖然他的99次保送也領先全聯盟，但他在180局比賽中的被擊球率0.181、每九局安打數5.8和自責失分率.182領先所有同儕。他的234次三振在國聯排名第二。簡單來說，他雖可能讓打者上壘，但不會因此失分。

這是史奈爾第二次獲得塞揚獎，也是在國聯獲得的第一個獎項。2018年他在效力坦帕灣光芒隊效力時贏得了自己的第一個塞揚獎。他也成為MLB史上第七位在美聯和國聯贏得賽揚獎的投手。前六位在兩個聯盟都拿下塞揚獎的投手包括克萊門斯（Roger Clemens）、強森（Randy Johnson）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）、派瑞（Gaylord Perry）、哈勒戴（Roy Halladay）和薛則（Max Scherzer）。

教士隊史奈爾。（路透）
教士隊史奈爾。（路透）

洋基 入圍 MLB

上一則

NBA／拉扯、鎖喉…勇士、灰狼爆衝突 3人被驅逐

下一則

NBA／魔術狀元班切羅1.1秒準絕殺公牛 卡盧索嗆：走步了

延伸閱讀

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事
MLB／柯爾3度入圍塞揚獎 拒當萬年老二

MLB／柯爾3度入圍塞揚獎 拒當萬年老二
NBA／保羅19年生涯首次擔任替補 柯爾：犧牲自我成就球隊

NBA／保羅19年生涯首次擔任替補 柯爾：犧牲自我成就球隊
NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15
湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

2023-11-08 08:27

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了