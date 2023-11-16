MLB／塞揚獎出爐 美聯柯爾、國聯史奈爾出線

洋基隊柯爾。（路透）

美國職棒大聯盟（MLB ）公布美聯和國聯塞揚獎得主。這些名字可能不會讓人感到驚訝，尤其是美聯。

紐約洋基 隊的柯爾（Gerrit Cole）獲得了美聯塞揚獎；聖地牙哥教士隊的史奈爾（Blake Snell）則獲得國聯塞揚獎。

柯爾拿到全部30張第一名選票，而史奈爾在BBWAA的30張第一選票中獲得28票。國聯入圍 者亞利桑納響尾蛇隊的賈倫（Zac Gallen）和舊金山巨人隊的韋伯（Logan Webb）各獲得一張第一選票。

這是柯爾五度入圍後首度獲獎，也是一個姍姍來遲的獎項。他本可在2019年奪冠，但當年敗給韋蘭德（Justin Verlander），並在2021年再次失之交臂，落後於瑞伊（Robbie Ray）。

這也是洋基隊自2001年克萊門斯（Roger Clemens）之後首位獲得塞揚獎的投手，也是洋基隊繼克萊門斯、古德瑞（Ron Guidry）、萊爾（Sparky Lyle）、福特（Whitey Ford）和特利（Bob Turley）之後的第六人。

33歲的柯爾是本季洋基隊慘澹戰績中唯一的亮點。洋基隊在美聯東區排名第四，落後第一名巴爾的摩金鶯隊19場。他在33場先發和209局比賽中自責失分率為2.63，兩場完投完封領先全聯盟。他在各項投球統計中都處於或接近頂部，包括投手bWAR 7.4排名第一、WHIP 0.981排名第一名、每九局安打數6.8排名第三、投球局數209局排名第三，和三振222次排名第五。

2023塞揚獎。

至於國聯，史奈爾所處的教士隊也未能達到預期。教士隊和給出的高薪本可在國聯西部競爭；相反地，它們落後洛杉磯道奇隊18場。不過就像柯爾一樣，塞揚獎選票並未因此讓球隊的無用玷污史奈爾的個人成就。

史奈爾的自責失分率2.25領先全聯盟，其中最後23場先發更低至只有1.20，史上僅高於1968年的吉布森（Bob Gigson），顯示他在投手丘上的主宰力十足。

雖然他的99次保送也領先全聯盟，但他在180局比賽中的被擊球率0.181、每九局安打數5.8和自責失分率.182領先所有同儕。他的234次三振在國聯排名第二。簡單來說，他雖可能讓打者上壘，但不會因此失分。