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MLB／年度最佳教練 美聯海德、國聯舒馬克獲獎

體育新聞組／綜合報導
馬林魚教頭舒馬克獲國聯最佳教練。（路透）
馬林魚教頭舒馬克獲國聯最佳教練。（路透）

在海德（Brandon Hyde）執教下，巴爾的摩金鶯隊在2022年打出希望，在艱難的美聯東區贏了86場，在2023年更上層樓，贏得101場，拿下近10年來第一個分區冠軍，也讓海德贏得今年美聯最佳教練獎。

與此同時，邁阿密馬林魚隊的舒馬克（Skip Schumaker）執教第一年就贏得了國聯最佳教練獎，以微弱優勢擊敗了決賽入圍者密爾沃基釀酒人隊的康索（Craig Counsell）和亞特蘭大勇士隊的史尼克（Brian Snitker）。

海德擊敗了德州遊騎兵隊總教練波奇（Bruce Bochy）和坦帕灣光芒隊的凱許（Kevin Cash）獲得該獎項。在30張BBWAA選票中，海德獲得了27張第一和3張第二。唯一一位獲得第一名的教練是波奇。

對於海德來說這是一條漫長的道路，他在球隊戰績最低迷的時刻加入金鶯隊。在他執教的前三年，金鶯隊取得131勝253敗的戰績。2022年，球隊在海德帶領下迎來第一個勝率大於50%的賽季。當年本來有希望獲得年度最佳教練獎，但最終輸給法蘭科納（Terry Francona）。

在30張BBWAA選票中，舒梅克獲得8張第一、8張第二和8張第三，可見國聯投票的分散程度。除了入圍前三人之外，亞利桑那響尾蛇隊的羅夫洛（Torey Lovullo）、洛杉磯道奇隊的羅伯茲（Dave Roberts）和辛辛那提紅人隊的貝爾（David Bell）都獲得第一名選票。

舒馬克是第四位獲得該獎項的馬林魚隊主帥，之前分別是2020年的馬丁利（Don Mattingly）、2006年的吉拉迪（Joe Girardi）和2003年的麥基翁（Jack McKeon）。

馬林魚在上個休賽期聘請前聖路易紅雀隊替補教練舒馬克來接替長期擔任總教練的馬丁利，結果令人鼓舞，馬林魚隊戰績從上季的69勝93敗上升到本季的84勝78敗，以第二張外卡首次進入季後賽，但在首輪輸給了費城人隊。

金鶯教頭海德獲美聯最佳教練。（路透）
金鶯教頭海德獲美聯最佳教練。（路透）

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