MLB／年度最佳教練 美聯海德、國聯舒馬克獲獎

馬林魚教頭舒馬克獲國聯最佳教練。（路透）

在海德（Brandon Hyde）執教下，巴爾的摩金鶯隊在2022年打出希望，在艱難的美聯東區贏了86場，在2023年更上層樓，贏得101場，拿下近10年來第一個分區冠軍，也讓海德贏得今年美聯最佳教練獎。

與此同時，邁阿密馬林魚隊的舒馬克（Skip Schumaker）執教第一年就贏得了國聯最佳教練獎，以微弱優勢擊敗了決賽入圍 者密爾沃基釀酒人隊的康索（Craig Counsell）和亞特蘭大勇士 隊的史尼克（Brian Snitker）。

海德擊敗了德州遊騎兵隊總教練波奇（Bruce Bochy）和坦帕灣光芒隊的凱許（Kevin Cash）獲得該獎項。在30張BBWAA選票中，海德獲得了27張第一和3張第二。唯一一位獲得第一名的教練是波奇。

對於海德來說這是一條漫長的道路，他在球隊戰績最低迷的時刻加入金鶯隊。在他執教的前三年，金鶯隊取得131勝253敗的戰績。2022年，球隊在海德帶領下迎來第一個勝率大於50%的賽季。當年本來有希望獲得年度最佳教練獎，但最終輸給法蘭科納（Terry Francona）。

在30張BBWAA選票中，舒梅克獲得8張第一、8張第二和8張第三，可見國聯投票的分散程度。除了入圍前三人之外，亞利桑那響尾蛇隊的羅夫洛（Torey Lovullo）、洛杉磯道奇隊的羅伯茲（Dave Roberts）和辛辛那提紅人隊的貝爾（David Bell）都獲得第一名選票。

舒馬克是第四位獲得該獎項的馬林魚隊主帥，之前分別是2020年的馬丁利（Don Mattingly）、2006年的吉拉迪（Joe Girardi）和2003年的麥基翁（Jack McKeon）。