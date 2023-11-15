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MLB／強棒+快腿 卡洛爾打破「嬌小」印象

體育新聞組／綜合報導
美台混血的卡洛爾儘管身材條件相對不起眼，但他在場上的成績出色，除了天生的速度優勢以外，他專注於訓練和比賽，以及高度自我要求，更是得以成功的關鍵。（Getty Images）
美台混血的卡洛爾儘管身材條件相對不起眼，但他在場上的成績出色，除了天生的速度優勢以外，他專注於訓練和比賽，以及高度自我要求，更是得以成功的關鍵。（Getty Images）

大聯盟年度新人王出爐，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）全票拿下國聯獎座，他憑著一雙快腿在賽季初就備受矚目，在職業生涯的首賽季揮出全大聯盟最多的10支三壘安打，另擊出25轟，跑出54次盜壘成功，完成「25轟、50盜」的紀錄，還隨響尾蛇隊打進世界大賽

他的高中教練說，卡洛爾個子不高，但打起球來完全是另一回事。卡洛爾與生俱來的速度與專注的性格讓他打出自己的一片天。此外，他專注於訓練和比賽，及高度自我要求，更是成功的關鍵。

23歲的卡洛爾出生在西雅圖，身高約178公分、體重約74公斤，與他的偶像、日籍球星鈴木一朗相仿，在MLB球員當中，都算是比較「嬌小」，這是先天的弱勢，但也是屢屢讓人眼睛為之一亮的起點。

「克朗凱新聞」（Cronkite News）報導，他的高中教練桑丁（Kellen Sundin）說，卡洛爾雖然不高，但打起球來可不像小個子。

桑丁說：「他真的很強。我記得他在打擊區揮棒的樣子，那像是能打出全壘打一樣的強勁力道。即使他骨架比較小，他的進攻能力完全打破人們對他的刻板印象。」

今年例行賽，卡洛爾出賽155場，打擊率是2成85，揮出161支安打，有25支全壘打、30支二壘安打、10支三壘安打，一共掃進76分打點，自己也跑回116分。

卡洛爾用速度和力量壓迫對手，帶響尾蛇手持外卡一路衝進世界大賽，成為MLB史上第一位打進世界大賽且具台灣血統的球員。

卡洛爾高中好友狄佛瑞斯特（William DeForest）也說，卡洛爾脫穎而出，是因為他投入更多時間和精力做準備，並把細節做到最好。

卡洛爾有時甚至會利用午餐時間在球場上做短跑等訓練。狄佛瑞斯特說：「他投入這些額外訓練，是因為知道那是為了實現目標所必須做的事。他非常積極要達成自己的目標。」

狄佛瑞斯特還說，卡洛爾總是以團隊為優先，「他每次走進重訓室、踏入球場，你會知道他是來真的。而這也會感染其他人」。

美台混血的卡洛爾儘管身材條件相對不起眼，但他在場上的成績出色，除了天生的速度優勢...
美台混血的卡洛爾儘管身材條件相對不起眼，但他在場上的成績出色，除了天生的速度優勢以外，他專注於訓練和比賽，以及高度自我要求，更是得以成功的關鍵。（Getty Images）

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