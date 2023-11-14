我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

MLB／最強菜鳥 華裔卡洛爾奪國聯新人王

體育新聞組／綜合報導
卡洛爾獲國聯最佳新秀。（路透）
卡洛爾獲國聯最佳新秀。（路透）

巴爾的摩金鶯隊在2023年取得了驚人的轉變，從前兩季的百敗隊伍至本賽季的101勝，奪得分區冠軍。新秀內野手韓德森（Gunnar Henderson）是最大推手。

憑藉2023年的出色表現，韓德森獲全票通過評為美聯年度最佳新秀，擊敗守護者投手拜比（Tanner Bibee）和紅襪隊一壘手卡薩斯（Triston Casas）。

亨德森在新秀賽季的打擊三圍為0.255/.325/.489，帶有28支全壘打。開季時表現平平，打擊排序一度由中段滑落至後段。但從6月起經過調整，當月打出6支全壘打和0.320的打擊率，打擊排序也升至前三位。從6月2日起直到賽季結束，他打出23支全壘打。

除了強勁的進攻表現，他也為金鶯隊在三壘和遊擊手方面提供了出色的防守。

韓德森獲美聯最佳新秀。（路透）
韓德森獲美聯最佳新秀。（路透）

響尾蛇隊在2023年席捲了MLB。一路打進季後賽和世界大賽，在例行賽季84場勝利中，都可以找到美台混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）的身影。

卡洛爾以公認的前五大最佳新秀進入2023賽季，表現超出預期。擊敗紐約大都會隊投手千賀滉大（Kodai Senga）和洛杉磯道奇隊外野手奧特曼（James Outman），獲得國聯年度最佳新秀獎。

卡洛爾在賽季第一個月就打出0.309的成績；全季打擊三圍是驚人的0.285/.362/.506，外加25支全壘打和54次盜壘，同時貢獻了出色的外野防守。而且在職涯第一個大聯盟賽季就入選全明星賽。

大聯盟2023最佳新秀。
大聯盟2023最佳新秀。

大都會 道奇 世界大賽

上一則

NBA／厄文喊累仍飆35分 唐西奇提早下班

下一則

NBA／綠衫軍4巨頭飆92分 布朗：進攻已趨於穩定 

延伸閱讀

MLB／台美混血卡洛爾25轟50盜奪國聯新人王 響尾蛇隊史第1人

MLB／台美混血卡洛爾25轟50盜奪國聯新人王 響尾蛇隊史第1人
MLB／洋基擬將「托天子」擺上貨架 世仇紅襪有興趣

MLB／洋基擬將「托天子」擺上貨架 世仇紅襪有興趣
新計畫減輕自付費用 加州全保公開登記開跑

新計畫減輕自付費用 加州全保公開登記開跑
「史無前例財務援助」加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

「史無前例財務援助」加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01
哈登(左2)與其他三巨頭如何搭配，外界都在關注。（新華社）

NBA／快艇四巨頭球權如何分配？哈登：早已習慣打無球

2023-11-06 19:33
湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

2023-11-08 08:27
最後2分鐘裁判報告打臉湖人的抗議，但詹姆斯透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。 (美聯社)

NBA／裁判報告打臉湖人 詹姆斯：不是最後2分鐘定輸贏

2023-11-07 22:16
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

2023-11-05 05:54

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州