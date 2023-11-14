MLB／最強菜鳥 華裔卡洛爾奪國聯新人王
巴爾的摩金鶯隊在2023年取得了驚人的轉變，從前兩季的百敗隊伍至本賽季的101勝，奪得分區冠軍。新秀內野手韓德森（Gunnar Henderson）是最大推手。
憑藉2023年的出色表現，韓德森獲全票通過評為美聯年度最佳新秀，擊敗守護者投手拜比（Tanner Bibee）和紅襪隊一壘手卡薩斯（Triston Casas）。
亨德森在新秀賽季的打擊三圍為0.255/.325/.489，帶有28支全壘打。開季時表現平平，打擊排序一度由中段滑落至後段。但從6月起經過調整，當月打出6支全壘打和0.320的打擊率，打擊排序也升至前三位。從6月2日起直到賽季結束，他打出23支全壘打。
除了強勁的進攻表現，他也為金鶯隊在三壘和遊擊手方面提供了出色的防守。
響尾蛇隊在2023年席捲了MLB。一路打進季後賽和世界大賽，在例行賽季84場勝利中，都可以找到美台混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）的身影。
卡洛爾以公認的前五大最佳新秀進入2023賽季，表現超出預期。擊敗紐約大都會隊投手千賀滉大（Kodai Senga）和洛杉磯道奇隊外野手奧特曼（James Outman），獲得國聯年度最佳新秀獎。
卡洛爾在賽季第一個月就打出0.309的成績；全季打擊三圍是驚人的0.285/.362/.506，外加25支全壘打和54次盜壘，同時貢獻了出色的外野防守。而且在職涯第一個大聯盟賽季就入選全明星賽。
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