我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐怖片導演殺害肢解華妻 鄰居曝「他痴迷各類武器」

柯文哲邀馬英九當藍白見證人 馬辦：朱立倫同意了

MLB／台美混血卡洛爾25轟50盜奪國聯新人王 響尾蛇隊史第1人

中央社／紐約22日綜合外電報導
MLB台美混血球員卡洛爾。（路透）
MLB台美混血球員卡洛爾。（路透）

台美混血好手卡洛爾今年達到25轟、50盜里程碑，是MLB史上首位能在菜鳥年有此成就的球員，他的傑出表現率響尾蛇一路殺進世界大賽，也讓他以全票奪下今年國聯新人王。

美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇的卡洛爾（Corbin Carroll）力壓洛杉磯道奇今年揮出23支全壘打、掃進70打點的奧特曼（James Outman），以及紐約大都會本季拿下12勝7敗，防禦率2.98的千賀滉大（Kodai Senga）等人拿下國家聯盟（NL）年度最佳新秀獎，是響尾蛇隊史第1人。

響尾蛇今年戰績84勝78敗，繼2017年後再度打進季後賽，且靠著外卡一路殺進世界大賽，成為一大驚奇，而其中最大的亮點就是卡洛爾，他出賽155場，打擊率2成85，有25支全壘打、跑出54次盜壘成功的精彩表現。

美國聯盟（AL）的年度最佳新人獎由巴爾的摩金鶯的韓德森（Gunnar Henderson）擊敗克里夫蘭守護者戰績10勝4敗、防禦率2.98的畢比（Tanner Bibee）與波士頓紅襪今年擊出24支全壘打的卡薩斯（Triston Casas）等人獲得，是金鶯隊史第7位獲此殊榮的球員。

金鶯今年在美聯東區稱王，戰績是全美聯最佳的101勝61敗，球隊一飛衝天的關鍵，正是22歲的韓德森。主要守備位置在三壘、游擊區的他，本季揮出28支全壘打，另敲出9支三壘安打，打回82分打點，自己跑回100分，是金鶯攻守核心。

世界大賽 MLB 大都會

上一則

NBA／太陽教頭不擔心末節21投2中 比爾又傳背部緊繃

延伸閱讀

MLB／洋基擬將「托天子」擺上貨架 世仇紅襪有興趣

MLB／洋基擬將「托天子」擺上貨架 世仇紅襪有興趣
MLB／日職三振王今永昇前進MLB 獲DeNA點頭

MLB／日職三振王今永昇前進MLB 獲DeNA點頭
百勝金鶯團隊薪資僅6700萬 年度最佳總管來自這所名校

百勝金鶯團隊薪資僅6700萬 年度最佳總管來自這所名校
MLB／剩5隊從未封王 水手慘到連美聯冠軍都是夢

MLB／剩5隊從未封王 水手慘到連美聯冠軍都是夢

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01
哈登(左2)與其他三巨頭如何搭配，外界都在關注。（新華社）

NBA／快艇四巨頭球權如何分配？哈登：早已習慣打無球

2023-11-06 19:33
湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

2023-11-08 08:27
最後2分鐘裁判報告打臉湖人的抗議，但詹姆斯透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。 (美聯社)

NBA／裁判報告打臉湖人 詹姆斯：不是最後2分鐘定輸贏

2023-11-07 22:16
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

2023-11-05 05:54

超人氣

更多 >
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板

美國夢碎 芝酷寒、無工作… 無證客寧回鄉睡地板