MLB／大谷每隔20分鐘就被點名 道奇官網期待最強三人組

外界認為道奇最有可能搶下大谷，和貝茲(右)與弗里曼組最強三人組，而他們也有意全力爭取。（路透）

大谷翔平 生涯首次進入自由球員市場，未來超級行情值得期待，道奇 隊被點名最有可能勝出，總經理高姆斯（Brandon Gomes）被問到此事，態度相當低調，他說：「大谷是非常優秀的球員，且是自由球員，所以沒有什麼可評論」。

大聯盟總經理會議正在亞利桑納州 進行，道奇官網形容，這次會議每隔20分鐘就會提到大谷的名字，所有人對這位「二刀流」巨星的成就、自由球員市場價值、最終去向都有自己的看法。

官網指出，事實上很少人了解大谷，以及他想要什麼，然而道奇對大谷應該具有吸引力，球團已經準備全力爭取這位日本球星。

大谷9月20日進行右手肘韌帶修復手術，本季提前收工，但以44轟奪下美聯全壘打王，成為大聯盟亞洲球員第1人。

儘管大谷明年無法登板投球，暫時專職打擊，道奇官網指出，他將成為球隊另一位主宰戰場的打者，和貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）組成大聯盟很長一段時間、甚至是史上最強三人組。

大谷被推測將可簽下5億美元的驚人合約，官網特別強調，對道奇和其他球隊來說，大谷的年薪將會是有趣的案例，球團內容必須評估，一旦他健康回歸，可在多少球季達到王牌水準。

道奇連續兩年在季後賽只打到分區系列賽就淘汰，不敵同區的教士、響尾蛇隊，不管未來是否簽下大谷，都要補進1到2位先發投手，高姆斯說：這是我們的首要任務，如何實現取決於交易、自由球員市場，我敢打賭這是所有球隊的重點」。