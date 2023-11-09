MLB／柯爾3度入圍塞揚獎 拒當萬年老二

洋基王牌柯爾今年有高機率一圓塞揚夢。（Getty Images）

大聯盟公布各大個人獎項決選名單，洋基 隊柯爾（Gerrit Cole）成功入圍 美聯塞揚獎，將和藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）、雙城強投葛瑞（Jon Gray）競爭，過去兩度在票選以第2飲恨的他，本季呼聲極高，有望成為22年來洋基首位塞揚獎得主。

今年是柯爾生涯第五度在塞揚票選名列前5，2019年跟2021年都有不小機會，不過最終都敗給了該年得主韋蘭德（Justin Verlander）和瑞伊（Robbie Ray），2019年尤為可惜，身為美聯防禦率、三振雙冠王的他，票選中總分僅輸給韋蘭德12分，讓不少球迷直呼殘念。

柯爾本季表現穩健，先發33場比賽拿下15勝4敗，送出222次三振，防禦率2.63、WHIP值0.98是美聯最佳，吃了209局也領先全美聯，無懈可擊的數據讓他在票選中占盡優勢，隊友賈吉（Aaron Judge）賽季最後一場時對媒體說：「他是比賽中最好的投手，這是柯爾的時代，在場內外他都是王牌的標竿。」

上一次有洋基投手獲得塞揚獎已經要追溯到2001年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），無論是否如願得獎，柯爾都已經在隊史留名，本季他的防禦率是隊史43年來最低，也是隊史首位連3個賽季投出至少200K的強投。