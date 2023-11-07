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MLB／金手套獎13人初體驗 金河成南韓第一人

體育新聞組／綜合報導
大聯盟金手套獎出爐，教士隊內野手金河成在國聯工具人勝出，成為首位奪下金手套獎的南韓球員。（Getty Images）
大聯盟金手套獎出爐，教士隊內野手金河成在國聯工具人勝出，成為首位奪下金手套獎的南韓球員。（Getty Images）

大聯盟5日公布金手套得獎名單，20名獲獎球員中，包括南韓內野手金河成在內，有13人首次獲獎，是從1957年設立獎項以來，單季人數第二多，藍鳥隊三壘手查普曼（Matt Chapman）、外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）都是第四次獲獎。

大聯盟去年增設金手套工具人，全部20人獲獎名單就有14人首次獲獎，今年也達13人，而且連續4年二位數球員金手套初體驗。世界大賽冠軍遊騎兵、藍鳥、小熊隊今年各有三名球員奪下金手套，並列獲獎人數最多。

其中，教士隊內野手金河成在國聯工具人勝出，成為首位奪下金手套獎的南韓球員。

金河成效力教士3個球季，今年出賽152場，繳出打擊率2成60、全壘打17支、打點60分的成績，三個數字都寫下個人單季最佳紀錄，主要擔任二壘手，兼任游擊、三壘區任務。他去年在金手套游擊手獲提名可惜未勝出，今年總算不再遺憾。

另外，洋基隊游擊手沃爾普（Anthony Volpe）、洛磯隊外野手道爾（Brenton Doyle）首次獲獎，僅是史上第3次至少兩名菜鳥球員得獎（2020年2人、去年3人）。

金手套獎。
金手套獎。

美聯金手套：

投手─貝里歐斯（Jose Berrios，藍鳥）

捕手─海姆（Jonah Heim，遊騎兵）

一壘手─洛爾（Nathaniel Lowe，遊騎兵）

二壘手─吉曼尼茲（Andres Gimenez，守護者）

三壘手─查普曼（Matt Chapman，藍鳥）

游擊手─沃爾普（Anthony Volpe，洋基）

左外野手─史蒂芬‧關（Steven Kwan，守護者）

中外野手─基爾邁爾（Kevin Kiermaier，藍鳥）

右外野─賈西亞（Adolis Garcia，遊騎兵）

工具人─杜邦（Mauricio Dubon，太空人

國聯金手套：

投手─惠勒（Zack Wheeler，費城人）

捕手─莫雷諾（Gabriel Moreno，響尾蛇）

一壘手─沃克（Christian Walker，響尾蛇）

二壘手─何納（Nico Hoerner，小熊）

三壘手─海耶斯（Ke'Bryan Hayes，海盜）

游擊手─史旺森（Dansby Swanson，小熊）

左外野手─哈普（Ian Happ，小熊）

中外野手─道爾（Brenton Doyle，洛磯）

右外野手─塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）

工具人─金河成（教士）

洋基隊菜鳥游擊手沃爾普首度獲得金手套獎。（Getty Images）
洋基隊菜鳥游擊手沃爾普首度獲得金手套獎。（Getty Images）

洋基 南韓 太空人

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