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MLB／左肩手術 克蕭盼明年夏天回歸

體育新聞組／綜合報導
克蕭接受左肩手術，希望明年夏天能回歸球場。（路透）
克蕭接受左肩手術，希望明年夏天能回歸球場。（路透）

MLB洛杉磯道奇投手克蕭（Clayton Kershaw）3日接受左肩手術。克蕭曾3度拿下投手最高榮譽的賽揚獎，這是他生涯投球臂首次動刀，期許明年夏天能回歸球場。

現年35歲的克蕭曾幫助道奇隊贏得2020年世界大賽冠軍，這位左投在社群媒體Instagram宣布，醫師艾爾崔許（Neal ElAttrache）修復了他的盂肱韌帶和關節囊。艾爾崔許也曾為日籍二刀流球星大谷翔平動過韌帶置換手術。

克蕭在手術後發文寫道：「我希望明年夏天某個時候能夠重返賽場。」

克蕭目前是自由球員，過去幾個賽季都是與道奇隊簽1年約，但他並未承諾在2024年投球。克蕭生涯全都待在道奇隊，自2008年起已有16個球季，其中10次入選全明星賽。

道奇隊官員表示，如果克蕭願意，他們明年會把他簽回來。

克蕭在2011、2013和2014年拿下國家聯盟賽揚獎（Cy Young Award），2014年也榮獲國家聯盟最有價值球員獎。他在國聯單季勝投數與三振數各有3年居冠，也曾5季榮登防禦率王。特別是在2011年，在上述3項目均名列榜首，也就是俗稱的投手三冠王。

克蕭征戰大聯盟目前累積戰績為210勝92負，有2944次三振，防禦率2.48。

克蕭是在6月27日對陣科羅拉多洛磯時肩膀受傷，之後缺席數週，但8月回歸時仍受傷勢困擾，快速球的速度下降，曲球和滑球的控球準確度也下滑。

克蕭本季是道奇隊的主力先發，戰績13勝5負，三振137次，防禦率2.46；不過他在季後賽首戰對上亞利桑那響尾蛇時表現不佳，狂失6分，只有讓1名打者出局。

道奇 大谷翔平 社群媒體

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