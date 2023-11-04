我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車罷工和解 底特律3大車廠平均年增10億成本 車價恐調漲

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

MLB／山本由伸日本大賽寫9局完投、14K神紀錄 大聯盟官網也關注

記者蘇志畬／即時報導
山本由伸在日本大賽第6戰以138球完投勝。（取材自歐力士官方X）
山本由伸在日本大賽第6戰以138球完投勝。（取材自歐力士官方X）

歐力士隊王牌投手山本由伸4日晚在日本大賽寫下神級紀錄，以138球投出9局完投勝，且單場14次三振刷新日本大賽新高，大聯盟官網特別為此撰文報導，被排在今年自由市場第二人的山本由伸，至少有8支球隊有興趣。

「想知道為什麼山本由伸是頂級自由球員嗎？」大聯盟以此為標題，介紹山本由伸昨晚在日本大賽的成績，9局完投僅失1分，加上14次三振的表現，幫助歐力士隊以5：1擊敗阪神隊，在日本大賽兩隊以3勝3敗打平。

山本由伸在第1戰登板時，先發5.2局狂失7分，昨晚表現判若兩人，監督中嶋聰說：「我認為山本不可能被連續擊敗兩次，這場比賽就全部押在他身上」。

山本由伸拿下自己連續3年在日本大賽登板的第1次勝投，他透露投到7局時，監督告訴他：「這場比賽沒有用球數限制。」而山本心中所想的是：「讓中嶋監督成為日本一監督吧。」

外界預期，山本由伸今年季後將申請入札，挑戰美國職棒，也因此大聯盟官網關注他的表現，在今年自由球員排行榜中已經將他列在第2，僅次於已經在日本發光發熱的同胞大谷翔平

紐約郵報專欄作家海曼（Jon Heyman）也指出，至少有8支球隊對山本由伸有興趣，包含大都會、紅襪、小熊、紅雀、道奇、洋基、響尾蛇、老虎，且不僅限這8隊。

山本由伸連續3年取得澤村賞，且這三年都是太平洋聯盟投手三冠王，今年球季繳出16勝6敗、1.21防禦率的成績，164局投球飆出169次三振，大聯盟官網也說：「很期待明年春天看到他在大聯盟登板」。

日本 大都會 大谷翔平

上一則

MLB／名投柯蕭接受左肩手術 希望2024夏天回歸

下一則

NBA／76人四大戰將聯手4連勝 太陽連敗杜蘭特孤掌難鳴

延伸閱讀

日相岸田文雄菲律賓國會演說允助強化防禦 供菲海岸監視雷達

日相岸田文雄菲律賓國會演說允助強化防禦 供菲海岸監視雷達
用AI製作岸田文雄假影片 日本男子玩過頭急刪片道歉：請不要告我

用AI製作岸田文雄假影片 日本男子玩過頭急刪片道歉：請不要告我
核處理水入海 日本環境相：確認未影響人體及環境

核處理水入海 日本環境相：確認未影響人體及環境
MLB／名投柯蕭接受左肩手術 希望2024夏天回歸

MLB／名投柯蕭接受左肩手術 希望2024夏天回歸

熱門新聞

前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05
梅西原本預計穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）

足球／梅西不去中國了 巡迴賽取消以示對李克強去世尊重

2023-11-02 02:50
格林疑似「妨礙中籃」，讓裁判透過慢動作畫面確認後，判柯瑞得分。(影片截圖)

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

2023-11-03 23:36

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來
風暴逼近 加州部分地區將迎大雨

風暴逼近 加州部分地區將迎大雨