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MLB／大谷翔平 連2年入圍銀棒獎

體育新聞組／ 綜合報導
大谷翔平。（路透）
大谷翔平。（路透）

大聯盟球員工會3日公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單，洛杉磯天使「二刀流」球星大谷翔平獲選美聯最傑出球員獎，但最大獎年度最佳球員獎被勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）拿下，大谷無緣2度雙料獲獎。至於大聯盟官方也公布銀棒獎入圍名單，大谷翔平將爭取生涯第2座銀棒獎。

大谷翔平以44轟奪下美聯全壘打王，整體攻擊指數（OPS）1.066大聯盟最佳。投球方面，23場先發防禦率3.14、K/9值11.4，讓他奪下生涯第2座美聯最傑出球員獎。不過年度最佳球員獎被亞古納搶下，他是史上首位40轟50盜球員，整季累積41轟73盜的成績，獲得球員們肯定。

球員選擇獎出爐後，大聯盟官方公布銀棒獎入圍名單，9日將公布得獎者。大谷翔平去年不敵雙城打擊王阿拉斯（Luis Arraez）和太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）只排第三。去得美聯銀棒獎得主艾瓦瑞茲，今年要再度和大谷翔平競爭，本季出賽114場，打擊率0.293、31轟、攻擊指數0.990。

此外，大谷翔平於1日正式成為自由球員。日媒推測，大谷有望簽下逾5億美元大聯盟史上最豐厚的合約。

日本「體育報知」報導，大谷在天使隊效力6年後，首次成為自由球員。

成為自由球員的大谷，在台灣時間6日上午之前，只能跟所屬的天使隊交涉，但過了這個時間各球團便可以跟大谷協商，進入正式的「爭奪戰」。

天使隊在5天的專屬協商期間，可根據當年年薪排名前125位球員的平均薪資，提出1年約2050萬美元的「合格報價」（QO）。

不過大谷今年年薪3000萬美元，接受這個報價的可能性極低，若拒絕接受天使隊這個報價並跟其他球團簽約，天使隊則可以獲得選秀指名權做為補償。

大谷翔平 天使 入圍

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