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MLB／自由球員搶人開跑 大谷翔平名列頭號 山本由伸排第2

中央社／洛杉磯3日專電
天使隊「二刀流」投手兼強打大谷翔平被列為自由球員頭號人選。圖為他9月16日在場邊觀賽。(美聯社)
天使隊「二刀流」投手兼強打大谷翔平被列為自由球員頭號人選。圖為他9月16日在場邊觀賽。(美聯社)

美國職棒（MLB）總冠軍賽「世界大賽」一落幕，季後自由球員的搶人大賽開跑，最受關注的前兩名球員都是日本人，分別是大谷翔平、山本由伸。

世界大賽1日分出勝負，遊騎兵隊奪冠，2023年球季正式結束，但季後搶人大戰才要開始。2日起，大聯盟本季130多名球員成為自由球員，各隊開始洽談合約、補強戰力。

包括大谷翔平、貝林格（Cody Bellinger）、史奈爾（Blake Snell）、柴普曼（Matt Chapman）都是本休賽季動向受注目的自由球員。來自日本的山本由伸，準備從日本職棒轉戰大聯盟，被視為僅次大谷翔平的焦點人物。

無論是大聯盟官網、哥倫比亞廣播公司（CBS Sports）運動網，分別在點評今年前25大、前50大的自由球員，排名前兩位都是大谷翔平、山本由伸。

大聯盟官網認為，29歲的大谷翔平雖手肘開刀，什麼時間可以投球還不知道，但以他不輸洋基法官賈吉（Aaron Judge）的打擊實力，仍然是自由球員市場的最大角色。CBS運動網說「棒球史上最有才華的球員很快就要變成最有錢的球員」。

另一名完全沒有大聯盟經驗的日本球員山本由伸，帶著宰制日本職棒的成績準備挑大聯盟，大受注目。

日本投手山本由伸被看好能在美國職棒站穩腳步。圖為他2021年參加東京奧運。(路透...
日本投手山本由伸被看好能在美國職棒站穩腳步。圖為他2021年參加東京奧運。(路透)

效力歐力士猛牛的山本由伸可望在這個休賽季藉由「入札制度」挑戰大聯盟，意即各隊可以透過公開競標的方式，爭取山本由伸加盟。25歲的右投手山本由伸在日職七年，已兩次拿下太平洋聯盟最有價值球員（MVP），三度霸年度最佳投手「澤村賞」。

大聯盟官網指出，山本由伸是大聯盟頂級的即戰力，球探預測他轉戰美國之後，足以擔當球隊第1號或第2號的先發輪值。

CBS運動網分析，山本由伸擁有絕佳武器和高水準的控球能力；包括時速152公里左右的快速球，搭配容易製造揮空的指叉球，以及一顆高轉速的曲球。

CBS運動網指出，山本由伸應可很快適應大聯盟的用球與賽程，合約可能超越前輩田中將大的1.55億美元。

大谷翔平 日本 世界大賽

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