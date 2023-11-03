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MLB／剩5隊從未封王 水手慘到連美聯冠軍都是夢

記者藍宗標／綜合報導

響尾蛇隊在主場爆滿48511名觀眾前，以0：5不敵遊騎兵隊，世界大賽1勝4敗落幕，挑戰隊史第2冠失利；遊騎兵成為現役第25支奪下世界大賽冠軍的球隊，只剩5隊從未封王，水手隊仍是最悲情球隊。

遊騎兵在季後賽連闖4關，連續淘汰光芒、金鶯、太空人、響尾蛇，隊史第3次晉級世界大賽，終於不再留下遺憾，68歲總教練波奇（Bruce Bochy）生涯領軍第26年、首次率領美聯球隊就攀上最高峰。

現役30隊中，只剩光芒、教士、釀酒人、洛磯、水手還未奪下世界大賽冠軍，前4隊至少還有聯盟封王紀錄，水手在季後賽最佳紀錄只有闖進美聯冠軍賽，何時才有機會在競爭更加激烈的環境出頭天，沒人知道答案。

水手在1977年成軍，隊史歷經47個球季只有5次打進季後賽，全是1995年採行外卡制以後的事，其中1995、2000、2001年都在美聯冠軍賽落敗，至今未獲美聯冠軍。

水手最近一次打進美聯冠軍賽，已是鈴木一朗菜鳥球季，2001年例行賽116勝更是大聯盟最猛，也是隊史唯一單季3位數勝場，但在美聯冠軍賽1勝4敗不敵洋基隊。

洋基當年晉級世界大賽後，以3勝4敗輸給響尾蛇，挑戰4連霸失利，響尾蛇成軍第4年就封王，也創大聯盟球隊最佳紀錄。

洋基目前27座世界大賽冠軍穩居榜首，紅雀隊11冠居次，紅襪、運動家隊9冠並列第3。

另外，已有世界大賽冠軍紀錄的球隊中，守護者隊等待再次封王的乾旱期最久，上次奪冠是1948年印地安人隊時期，已經長達75年還未等到隊史第3冠。

世界大賽 洋基 季後賽

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