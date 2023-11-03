MLB／遊騎兵世界大賽首冠 締多項空前紀錄

遊騎兵隊贏得隊史第一座世界大賽冠軍，球員在場中歡呼慶祝。（路透）

遊騎兵隊不斷上演客場驚奇，在世界大賽 第5戰又以5：0擊敗響尾蛇隊，系列賽4勝1敗結束，從1961年成軍至今，終於首嘗封王滋味，還打出一堆空前紀錄，也是季後賽 從去年開始增至12隊後，史上首支13勝奪冠的球隊；明星游擊手席格（Corey Seager）成為史上第4位拿過兩次世界大賽MVP的球員，封王大功臣塞米恩（Marcus Semien）貢獻兩分砲，他表示：「我所做的一切都是為了這一刻。」

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遊騎兵歷經63季，2010、11年連續闖入世界大賽卻都鍛羽而歸，今年總算不再遺憾；大聯盟現役30隊只剩光芒、教士、釀酒人、洛磯、水手隊尚未奪冠，水手也是唯一未獲聯盟冠軍的球隊。

席格在世界大賽5戰3轟、攻下6分打點，整體攻擊指數高達1.137，繼2020年效力道奇隊再奪MVP，這位29歲好手說：「全隊奮力想要拿下這座冠軍，有一群很好的隊友在我身後。」

遊騎兵68歲資深教頭波奇（Bruce Bochy）2010、12、14年率領巨人隊奪下世界大賽冠軍，今年首次領軍美聯球隊登頂，成為史上第6位至少4次封王的總教練。

遊騎兵在今年季後賽打出13勝4敗，尤其客場11戰全勝，不但是大聯盟、更創北美4大職業運動單一季後賽紀錄，成為繼1914年波士頓勇士隊、1969年大都會隊之後，史上第3支3年內從單季百敗奪下世界大賽冠軍的球隊。

33歲右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）先發6局無失分，季後賽投出5連勝，其中4勝在客場拿下，也是單一季後賽新高，同時也是繼2018年效力紅襪隊封王後，再嘗世界大賽冠軍滋味。

季後賽原本10席，去年起增加兩席，外卡勢力愈來愈大，分區冠軍不見得占便宜，遊騎兵、響尾蛇在世界大賽形成「外卡大戰」就是最明顯的例子。

費城人隊去年成為史上首支分區排名第3，贏得聯盟冠軍的球隊，季後賽4輪打了17場，以11勝6敗收工，世界大賽2勝4敗不敵太空人 隊。

今年遊騎兵更猛，從外卡系列賽起，對光芒隊2連勝、金鶯隊3連勝、太空人4勝3敗、響尾蛇4勝1敗，合計13勝4敗，單一季後賽勝場數是史上新高。