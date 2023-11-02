MLB／日本流行語大賞入圍名單曝光 大谷翔平「這句話」也被提名

2023年日本新語．流行語大賞今（2日）公布入圍名單，代表日本隊的大谷翔平在世界棒球經典賽向隊友喊話，「別再仰慕對手」被提名。（美聯社）

2023年日本 新語．流行語大賞今（2日）公布入圍 名單，代表日本隊的大谷翔平在世界棒球經典賽向隊友喊話，「別再仰慕對手」；過度旅遊（觀光 公害）、蛙化現象、生成式AI、「我推的孩子」等30個新語、流行語都被提名。12月1日公布得獎名單。

體育界例來是流行語「大戶」。今年經典賽冠軍戰日本隊對上巨星雲集的美國隊，大谷翔平在賽前特別提醒隊友，不要仰慕對手，日本隊如願擊退美國，捧得冠軍。日裔球員努特巴爾在上壘後比出手轉胡椒研磨罐的動作，風靡全場。這個手勢與努特巴爾一起上榜。

日本職棒也有新語，阪神虎隊監督岡田怕選手奪冠壓力大，在提及冠軍的時候，刻意用「那個（A.R.E）」；阪神奪冠後，體育報頭版也出現A.R.E。藤井聰太奪得日本將棋界史上第一個八大冠軍頭銜，「藤井八冠」、「看的將棋」（透過網路或電視看將棋比賽）都入圍。

娛樂圈的流行語，有爆紅的4人制服女子團體「新學校領袖」與她們的「甩脖舞」榜上有名。動畫「我推的孩子」與YOASOBI為它唱的主題曲「偶像」被提名。日劇「別班／VIVANT」也受關注。

今年在英國實境選秀節目再次爆紅的搞笑藝人開朗安村，招牌台詞：放心，我有穿，在上英國節目時說「I'm wearing pants!」，這句話再次走紅。

主辦單位指出，相比去年，今年疫情緩和，有較多正面積極的語詞入圍。

負面的流行語像是傑尼斯事務所爆發的性騷醜聞，「性加害」被提名；記者會被發現有「NG名單」要主持人不要點名某幾位記者，跟著上榜。在議員參訪行程中，於巴黎鐵塔前擺姿勢拍照被批的松川瑠衣，辭掉自氏黨女性局局長一職，但「艾菲爾姊姊」變成流行新詞。

其他像是生成式AI、ChatGPT、X、2024問題、擊襲66頭牛被射殺的熊「OSO18」、觀光客過多的過度旅遊、全球月平均氣溫創新高的「地球沸騰化」等時事話題，都在榜內。