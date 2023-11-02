我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

難貸款 紐約州檢：亞裔擁房率比白人低25%

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／大谷翔平合約到期 將成自由球員 遊騎兵也被點名搶人

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。（Getty Images）
大谷翔平。（Getty Images）

世界大賽1日落幕，遊騎兵隊奪下隊史首冠，這一刻意謂自由球員市場準備啟動，天使隊超級球星大谷翔平的合約2日到期，日本媒體形容「大谷爭奪戰」即將火熱登場。

大谷今年和天使簽下3千萬美元合約，寫下亞洲球員新紀錄，將在2日到期，天使擁有5天協商權，接下來這位「二刀流」好手就可以和所有球隊進行談判。

大聯盟總經理會議將於8日在亞利桑納州召開，當天也是各隊可以挖角大谷的起點。

日媒「中日體育」指出，道奇、巨人、遊騎兵、大都會隊都是可能吸收大谷的球隊，尤其道奇嚴重缺乏先發投手，將不惜一切代價簽下暫時專注打者的大谷。

另外，巨人近年缺乏球星，憑藉雄厚財力瞄準大谷，贏得世界大賽冠軍的遊騎兵也將加入競爭行列，希望明年有機會連霸。

大谷8月因手肘韌帶受傷，9月進行手術，直到後年才能以投手身分回歸，但本季仍投出10勝，也以44轟奪下生涯首座美聯全壘打王；「中日體育」指出，大谷已經成為大聯盟代言人，未來合約總值將達到5億美元，寫下空前紀錄。

大谷效力天使6年，從未打過季後賽，10月2日例行賽最後一戰和隊友擁抱、交換紀念品，收拾行李離開球場時，在場採訪的美聯社指出，球場內每個人都知道，這可能是大谷在天使最後一場比賽。

天使 道奇 世界大賽

上一則

MLB／日本流行語大賞入圍名單曝光 大谷翔平「這句話」也被提名

延伸閱讀

MLB／大谷翔平爭奪戰 道奇態度樂觀 山本由伸是B計畫

MLB／大谷翔平爭奪戰 道奇態度樂觀 山本由伸是B計畫
神之右手忠告大谷翔平：棒球界有黑暗面

神之右手忠告大谷翔平：棒球界有黑暗面
MLB／「神之右手」給大谷翔平忠告：棒球界有黑暗面

MLB／「神之右手」給大谷翔平忠告：棒球界有黑暗面
MLB／基特盛讚大谷翔平是「獨角獸」希望他未來繼續二刀流

MLB／基特盛讚大谷翔平是「獨角獸」希望他未來繼續二刀流

熱門新聞

福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05
杜蘭特(右)在28日比賽中得到隊友奧援，特別是葛登的強勢發揮。 (Getty Images)

NBA／1人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

2023-10-29 20:18

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？