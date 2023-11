MLB／席格5戰3轟收第二座世界大賽MVP 史上第4人

2021年遊騎兵隊還是一支單季吞下102敗的球隊,1日他們擊敗響尾蛇隊,拿下隊史63年首座世界大賽 冠軍,席格(Corey Seager)5戰3轟的表現獲選MVP,成為史上第4位拿過2次世界大賽MVP的球員,他歸功隊友的努力。

遊騎兵隊在世界大賽第5戰取得4勝1敗的成績,拿下自1961年成軍以來的第一冠,也成為史上第3支前年百敗的奪冠球隊,前2隊為1969年大都會 、1914年勇士 隊。

席格功不可沒,他在世界大賽5場比賽合計21打數敲出6支安打,打擊率2成86,整體攻擊指數高達1.137,這6支安打有3支全壘打、1支二壘打,第1、第3、第4戰都開轟,累計6分打點,獲選世界大賽MVP。

