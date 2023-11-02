MLB／席格5戰3轟收第二座世界大賽MVP 史上第4人

席格5戰3轟的表現獲選MVP，成為史上第4位拿過2次世界大賽MVP的球員。（美聯社）

2021年遊騎兵隊還是一支單季吞下102敗的球隊，1日他們擊敗響尾蛇隊，拿下隊史63年首座世界大賽 冠軍，席格（Corey Seager）5戰3轟的表現獲選MVP，成為史上第4位拿過2次世界大賽MVP的球員，他歸功隊友的努力。

遊騎兵隊在世界大賽第5戰取得4勝1敗的成績，拿下自1961年成軍以來的第一冠，也成為史上第3支前年百敗的奪冠球隊，前2隊為1969年大都會 、1914年勇士 隊。

席格功不可沒，他在世界大賽5場比賽合計21打數敲出6支安打，打擊率2成86，整體攻擊指數高達1.137，這6支安打有3支全壘打、1支二壘打，第1、第3、第4戰都開轟，累計6分打點，獲選世界大賽MVP。

Corey Seager becomes the fourth player in MLB history to win multiple World Series MVP Awards pic.twitter.com/Yqv6jt7o96 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) November 2, 2023

自1955開始頒發世界大賽MVP以來，席格是第4位拿下2座殊榮的球員，前有柯法斯（Sandy Koufax）、吉布森（Bob Gibson）及傑克森（Reggie Jackson），席格與傑克森是唯二在不同球隊拿下的球員，他在2020年效力道奇隊時也曾拿下MVP。

「很高興成為團隊的一員，大家都奮力想要拿下這座冠軍。」席格領獎時表示：「也要給予行政團隊肯定，他們有這樣的眼光打造這支球隊，有一群很好的隊友在我身後。」