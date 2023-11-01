我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

MLB／短短1個月從最痛苦變成王者 波奇讓遊騎兵大翻身

記者藍宗標／即時報導
遊騎兵成軍62年終於奪下隊史首冠，68歲資深教頭波奇（左）領軍生涯再度登頂。（Getty Images）
遊騎兵成軍62年終於奪下隊史首冠，68歲資深教頭波奇（左）領軍生涯再度登頂。（Getty Images）

遊騎兵隊在世界大賽第5戰以5：0獲勝，系列賽4勝1敗扳倒響尾蛇隊，成軍62年終於奪下隊史首冠，68歲資深教頭波奇（Bruce Bochy）領軍生涯再度登頂，第4次在世界大賽封王。

遊騎兵1961年成軍，當時是華盛頓參議員隊，1972年移師德州改成遊騎兵，直到1996年才首次打進季後賽

遊騎兵隊史只有9次晉級季後賽，2010、11年連續闖進世界大賽，分別輸給巨人（1勝4敗）、紅雀隊（3勝4敗），首次世界大賽落敗的敵隊總教練正是波奇。

回顧遊騎兵封王之路，10月2日例行賽最後一戰0：1不敵水手隊，戰績90勝72敗和太空人隊相同，但因對戰4勝9敗，被迫讓出分區王座、落居美聯第5種子，必須從外卡系列賽打起，一度被喻為「最痛苦的晉級球隊」。

遊騎兵打起精神再拚，外卡系列賽對光芒隊2連勝、分區系列賽對金鶯隊3連勝，讓這兩支例行賽合計200勝的球隊打包，波奇在大聯盟領軍26年首次闖進美聯冠軍賽。

接下來「德州大戰」，遊騎兵、太空人打滿7場，全是客隊贏球，遊騎兵闖進世界大賽後，再度展現優勢，只打5場就讓國聯第6種子響尾蛇俯首稱臣，短短1個月從「最痛苦」 變成大聯盟王者。

值得一提的是，遊騎兵在今年季後賽17戰打出13勝4敗，在客場出賽11場全部獲勝，寫下季後賽空前紀錄。

波奇1998年率領教士隊獲得國聯冠軍，2010、12、14年領軍巨人奪下世界大賽冠軍，2019年季後離隊，今年重出江湖，和遊騎兵簽下3年合約，第1年就完成最大成就。

世界大賽 季後賽 太空人

上一則

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

下一則

MLB／席格5戰3轟收第二座世界大賽MVP 史上第4人

延伸閱讀

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠
MLB／遊騎兵聽牌封王機率85% 想起「1好球慘劇」不敢大意

MLB／遊騎兵聽牌封王機率85% 想起「1好球慘劇」不敢大意
MLB／遊騎兵第3局就誇張贏10分 塞米恩：投手比較好投球

MLB／遊騎兵第3局就誇張贏10分 塞米恩：投手比較好投球
MLB／薛則、查普曼世界大賽報銷 遊騎兵痛失大將

MLB／薛則、查普曼世界大賽報銷 遊騎兵痛失大將

熱門新聞

福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
杜蘭特(右)在28日比賽中得到隊友奧援，特別是葛登的強勢發揮。 (Getty Images)

NBA／1人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

2023-10-29 20:18
柯瑞(左)衷心希望未來格林(右)和波爾(中)能再度見面化解疙瘩。(路透)

NBA／盼格林、波爾能見面 柯瑞：是成年人能解決的問題

2023-10-25 19:21

超人氣

更多 >
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺

華女取款遭歹徒跟蹤行搶 被車拖行數公尺
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？