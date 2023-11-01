MLB／短短1個月從最痛苦變成王者 波奇讓遊騎兵大翻身

遊騎兵成軍62年終於奪下隊史首冠，68歲資深教頭波奇（左）領軍生涯再度登頂。（Getty Images）

遊騎兵隊在世界大賽 第5戰以5：0獲勝，系列賽4勝1敗扳倒響尾蛇隊，成軍62年終於奪下隊史首冠，68歲資深教頭波奇（Bruce Bochy）領軍生涯再度登頂，第4次在世界大賽封王。

遊騎兵1961年成軍，當時是華盛頓參議員隊，1972年移師德州改成遊騎兵，直到1996年才首次打進季後賽 。

遊騎兵隊史只有9次晉級季後賽，2010、11年連續闖進世界大賽，分別輸給巨人（1勝4敗）、紅雀隊（3勝4敗），首次世界大賽落敗的敵隊總教練正是波奇。

回顧遊騎兵封王之路，10月2日例行賽最後一戰0：1不敵水手隊，戰績90勝72敗和太空人 隊相同，但因對戰4勝9敗，被迫讓出分區王座、落居美聯第5種子，必須從外卡系列賽打起，一度被喻為「最痛苦的晉級球隊」。

遊騎兵打起精神再拚，外卡系列賽對光芒隊2連勝、分區系列賽對金鶯隊3連勝，讓這兩支例行賽合計200勝的球隊打包，波奇在大聯盟領軍26年首次闖進美聯冠軍賽。

接下來「德州大戰」，遊騎兵、太空人打滿7場，全是客隊贏球，遊騎兵闖進世界大賽後，再度展現優勢，只打5場就讓國聯第6種子響尾蛇俯首稱臣，短短1個月從「最痛苦」 變成大聯盟王者。

值得一提的是，遊騎兵在今年季後賽17戰打出13勝4敗，在客場出賽11場全部獲勝，寫下季後賽空前紀錄。

波奇1998年率領教士隊獲得國聯冠軍，2010、12、14年領軍巨人奪下世界大賽冠軍，2019年季後離隊，今年重出江湖，和遊騎兵簽下3年合約，第1年就完成最大成就。