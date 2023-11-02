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MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

MLB／距首冠差1步 遊騎兵不敢大意

記者蘇志畬／綜合報導
遊騎兵用火力擊垮響尾蛇率先聽牌。（路透）
遊騎兵用火力擊垮響尾蛇率先聽牌。（路透）

即使少了賈西亞（Adolis Garcia），遊騎兵隊打線依舊凶猛，31日比賽中，2局上團隊「完全打擊」攻下5分，3局上塞米恩（Marcus Semien）的3分砲再炸出5分大局，就此為比賽定調，遊騎兵隊以11：7擊敗響尾蛇隊，在世界大賽取得3勝1敗「聽牌」。

根據大聯盟官網統計，季後賽史上在7戰4勝制中，握有3勝1敗的球隊，92隊有78隊贏下系列賽（85%）；若縮小到世界大賽，則是47隊有41隊拿下冠軍。

遊騎兵穩了嗎？總教練波奇（Bruce Bochy）不敢大意，「我們必須打出自己最好的比賽，聽起來很老套，但確實如此，這是你需要保持的心態，不能看你現在所擁有，而是專注明天的比賽，上場去盡己所能贏下比賽，這是我們現在唯一思考的事。」

1961年成軍的遊騎兵要拚隊史首冠，2011年他們原本就有機會終結乾旱，然而面對紅雀隊取得3勝2敗後，在第6戰9局下2出局、2好1壞，只差1顆好球就可終結比賽，卻被佛里斯（David Freese）敲出追平安，甚至11局下又輸給他的再見安打，剩下的就是不死鳥傳奇篇章。

而過去118次世界大賽，47次遇到1勝3敗場景，僅6隊完成逆轉，前一次是2016年的小熊隊，再往前推就是1985年的皇家隊，響尾蛇要加入行列很困難，但不是不可能，一壘手沃克（Christian Walker）說：「我能確定的是，我們會打好每一球，之前也遇過背水一戰，每次劇本都不容易，但就場上見真章吧。」

遊騎兵在世界大賽單場攻下2次5分以上大局，是史上第3隊，加入1961年洋基、1936年洋基隊的行列，而且是史上第1支連續2局攻下5分以上的球隊，今年季後賽客場10戰全勝也是新紀錄。

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