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MLB／遊騎兵第3局就誇張贏10分 塞米恩：投手比較好投球

記者蘇志畬／即時報導
塞米恩此役打出3分砲。（路透）
塞米恩此役打出3分砲。（路透）

遊騎兵隊10月31日以火力壓制響尾蛇隊，前3局就10：0，讓大通體育場（Chase Field）變成「圖書館」，最終更以11：7拿下勝利在世界大賽「聽牌」，塞米恩（Marcus Semien）說：「這樣投手比較好投球。」

遊騎兵2局上就靠容恩（Josh Jung）二壘打、詹考斯基（Travis Jankowski）一壘打、塞米恩三壘打加上席格（Corey Seager）2分砲，單局「完全打擊」打下5分；3局上包含塞米恩3分砲在內，又攻下5分大局。

美聯冠軍賽MVP賈西亞（Adolis Garcia）、塞揚投手薛則（Max Scherzer）31日賽前都因傷被移出名單，席格說，野手都為了賈西亞而戰，「我們上場就是要為他贏球，我們知道他的想法，他想要跟我們一起比賽，這點激勵了我們。」

頂替賈西亞守右外野的詹考斯基也有2安打、2打點演出，他說：「像賈西亞這樣的超級球星，沒有人能取代，我能做的就是打好自己的比賽，希望能幫助球隊。」

遊騎兵以季後賽客場10連勝再創大聯盟新猷，明天有機會在客場封王，塞米恩說：「我們展現出該有的火力，特別是在今年重要的比賽裡，在客場作戰，能夠讓球迷安靜下來，這樣希尼就能專心投球。」

遊騎兵先發投手希尼（Andrew Heaney）5局被敲4安丟掉1分，拿下個人季後賽出賽6場以來的第1勝，他說：「我的生涯有起有落，效力過很多球隊，但從未有這樣的機會，我只想要贏下比賽。」

季後賽 世界大賽 圖書館

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