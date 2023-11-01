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MLB／連續2個大局寫紀錄 遊騎兵擊敗響尾蛇「世界大賽聽牌」

記者蘇志畬／即時報導
席格2局上轟出2分砲。(路透)
席格2局上轟出2分砲。(路透)

即使少了賈西亞（Adolis Garcia），遊騎兵隊打線依舊兇猛，2局上團隊「完全打擊」攻下5分，3局上塞米恩（Marcus Semien）的3分砲再炸出5分大局，就此為比賽定調，遊騎兵隊以11：7擊敗響尾蛇隊，在世界大賽取得3勝1敗「聽牌」。

遊騎兵離隊史世界大賽首冠只差1勝，而且過去季後賽7戰制取得3勝1敗的92支球隊，有78隊拿下最後勝利。

賈西亞無疑是遊騎兵隊今年最重要砲手，季後賽15場出賽敲出8轟、22分打點，打破大聯盟單一季後賽最多打點紀錄，然而昨天8局上打完之後就因左腹斜肌拉傷退場，今天與薛則（Max Scherzer）一同被移出名單。

不過遊騎兵2局上就展現火力，容恩（Josh Jung）二壘打並靠暴投跑回1分，詹考斯基（Travis Jankowski）一壘打，塞米恩再敲出三壘打有2分打點，席格（Corey Seager）轟出2分砲，打下5分。

遊騎兵締造世界大賽史上第10次的單局完全打擊，前一次是1991年的勇士隊；席格世界大賽第3轟出爐，成為史上第一位在世界大賽3轟的游擊手，生涯季後賽19轟在游擊手中僅次於基特（Derek Jeter）的20轟。

3局上1出局後兩支安打加上失誤形成滿壘，2出局後詹考斯基二壘打敲回2分，塞米恩再轟出中左外野3分全壘打，高效率得到5分。

遊騎兵在世界大賽單場攻下2次5分以上大局，是史上第3隊，加入1961年洋基、1936年洋基隊的行列，而且是史上第1支連續2局攻下5分以上的球隊，今年季後賽客場10戰全勝也是新紀錄。

響尾蛇仍展現韌性，古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）在4局下的高飛犧牲打破蛋，8局下又是古瑞爾的3分砲，在該局攻下4分，9局下更追加2分，逼出遊騎兵隊終結者勒克萊爾（Jose Leclerc）收拾殘局。

遊騎兵先發投手希尼（Andrew Heaney）5局被敲4安丟掉1分，拿下勝投；響尾蛇今天採取牛棚車輪戰，然而前3局就動用4名投手，仍被打爆。

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