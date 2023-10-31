MLB／薛則只投3局傷退單純背部抽筋 無關強襲球

薛則並非背部拉傷，而是抽筋。（路透）

遊騎兵隊30日以3：1擊敗響尾蛇隊，在世界大賽 第3戰取勝，系列賽占有2勝1敗上風，兩位傷兵薛則（Max Scherzer）、賈西亞（Adolis Garca）傷勢待觀察，初步好消息是薛則並非背部拉傷，而是抽筋，也與強襲球無關。

遊騎兵此役由39歲老將薛則先發，第2局被湯瑪斯（Alek Thomas）擊出的強襲球打到，第3局續上投手丘看似狀況沒有問題，卻在第4局才剛踏出板凳區，就明顯感覺背部不適，一度手扶欄杆、停下腳步，他的表情扭曲，隨後在投手丘上試投後也知道狀況已經不行，遊騎兵在此時決定換投，薛則此役以3局無失分收工。

薛則賽後透露，自己當下的狀況是背部抽筋，過去也遇過不下5次，根據過往經驗，明天還是會痠痛，大概在48小時之後會比較清楚狀況，確認是否是在後續系列賽還能上場。

薛則也澄清，背部抽筋與強襲球無關，這顆強襲球其實在打在自己的手肘上，而非背部。

至於賈西亞的傷情，總教練波奇（Bruce Bochy）透露，他是因左側緊繃而提前退場，將進行MRI核磁共振檢查，但他預期狀況應該還算樂觀。