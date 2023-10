MLB／薛則只投3局傷退 遊騎兵仍先搶世界大賽第2勝

先發投手薛則(Max Scherzer)只投3局傷退,無礙遊騎兵隊搶勝,30日在第3局攻下3分,包括席格(Corey Seager)的兩分砲,終場以3:1擊敗響尾蛇隊,在世界大賽取得2勝1敗優勢,今年季後賽 在客場至今是完美的9勝0敗。

面對響尾蛇菜鳥先發投手普法特(Brandon Pfaadt),遊騎兵3局上洛伊(Nathaniel Lowe)二壘打、塞米恩(Marcus Semien)一壘打串聯先下一城,席格補上一發兩分砲,普法特也僅在這局掉分,最終投5.1局被敲4安打、失3分。

COREY SEAGER LAUNCHES ONE OUT 🚀@Rangers extend their lead!



📺: FOX pic.twitter.com/RG4T1VlXXM