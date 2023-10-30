我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫療崩潰…加薩孕婦被迫無麻醉剖腹 患者恢復7成就出院

因應最低時薪上升 加州麥當勞、Chipotle明年漲價

MLB／薛則只投3局傷退 遊騎兵仍先搶世界大賽第2勝

記者陳宛晶／即時報導
席格(右)重砲出擊，幫助遊騎兵客場持續奪勝。（路透）
席格(右)重砲出擊，幫助遊騎兵客場持續奪勝。（路透）

先發投手薛則（Max Scherzer）只投3局傷退，無礙遊騎兵隊搶勝，30日在第3局攻下3分，包括席格（Corey Seager）的兩分砲，終場以3：1擊敗響尾蛇隊，在世界大賽取得2勝1敗優勢，今年季後賽在客場至今是完美的9勝0敗。

面對響尾蛇菜鳥先發投手普法特（Brandon Pfaadt），遊騎兵3局上洛伊（Nathaniel Lowe）二壘打、塞米恩（Marcus Semien）一壘打串聯先下一城，席格補上一發兩分砲，普法特也僅在這局掉分，最終投5.1局被敲4安打、失3分。

遊騎兵由39歲老將薛則先發，第2局被湯瑪斯（Alek Thomas）擊出的強襲球打到背部，第3局續上投手丘看似狀況沒有問題，卻在第4局才剛踏出板凳區，就明顯感覺背部不適，一度手扶欄杆、停下腳步，他的表情扭曲，隨後在投手丘上試投後也知道狀況已經不行，遊騎兵在此時決定換投，薛則此役以3局無失分收工。

據場邊記者透露，薛則步入休息室時表情看起來快哭了，感覺相當失望，而球團隨後也宣布，薛則是因背部緊繃退場。

遊騎兵早早手握3：0領先，戰局一度在查普曼（Aroldis Chapman）把關的8局下出現變化，開局就被李維拉（Emmanuel Rivera）、培多莫（Geraldo Perdomo）連續敲安、丟掉1分，「劇場」很快劇終，查普曼先飆三振，再讓馬提（Ketel Marte）擊出雙殺打。

此役開砲的席格，在季後賽已經累積18轟，追上柯瑞亞（Carlos Correa），並列游擊手在季後賽第2多轟，排名首位為基特（Derek Jeter）的20轟。

此外，遊騎兵今年在外卡系列賽先於光芒主場拿下2勝，分區系列賽在金鶯主場也打下2勝，美聯冠軍賽的4勝則是都在太空人主場取得，再加上今天攻克響尾蛇主場，累積客場9連勝。

季後賽 太空人 MLB

上一則

足球／梅西第8座金球獎到手 刷新紀錄史上最多

延伸閱讀

MLB／薛則世界大賽G3先發 戰老東家響尾蛇

MLB／薛則世界大賽G3先發 戰老東家響尾蛇
NBA／唐西奇、諾威茨基現場觀看世界大賽 結果遊騎兵慘敗

NBA／唐西奇、諾威茨基現場觀看世界大賽 結果遊騎兵慘敗
MLB／凱利7局壓制、打線16安 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵

MLB／凱利7局壓制、打線16安 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵
MLB／媒體：遊騎兵若奪冠 會打鐵趁熱搶大谷

MLB／媒體：遊騎兵若奪冠 會打鐵趁熱搶大谷

熱門新聞

湖人戴維斯（左）及詹姆斯（右）聯手嚴防金塊約柯奇。（美聯社）

NBA開幕戰／湖人5人得分上雙 不敵約柯奇大三元

2023-10-24 22:18
布克(右)攻下32分8助攻，率太陽末節逆轉。(Getty Images)

NBA開幕戰／勇士第3節狂攻柯瑞卻犯規 太陽收下本季首勝

2023-10-25 01:14
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
柯瑞(左)衷心希望未來格林(右)和波爾(中)能再度見面化解疙瘩。(路透)

NBA／盼格林、波爾能見面 柯瑞：是成年人能解決的問題

2023-10-25 19:21

超人氣

更多 >
星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭

星座四象「精神年齡」分析：牡羊不服輸、這星座成熟不與人爭
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到