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MLB／薛則世界大賽G3先發 戰老東家響尾蛇

體育新聞組／ 綜合報導
薛則生涯初登板就是待在如今世界大賽對手響尾蛇。 （Getty Images）
薛則生涯初登板就是待在如今世界大賽對手響尾蛇。 （Getty Images）

不出意外，遊騎兵隊在世界大賽第三戰推出經驗豐富的薛則（Max Scherzer）先發，希望能攻破響尾蛇隊主場，響尾蛇也剛好是薛則生涯第1支球隊，遊騎兵主帥波奇（Bruce Bochy）表示，薛則身體狀況好很多，在這場比賽能負擔長局數投球。

薛則2006年於選秀會上被響尾蛇以首輪第11順位選中，也在亞利桑那順利登上大聯盟，直到2010年才被交易至老虎隊，下一場比賽進行的場地，正巧就是薛則初登板時待的大通球場，不過薛則生涯對老東家可謂不留情面，12場先發還沒輸過，拿下9勝，防禦率僅2.65，堪稱「打蛇高手」。

遊騎兵總教練波奇受訪時說，雖然薛則復出後前兩場表現不佳，但相信下一場比賽會竭盡全力幫球隊取勝，「我想是的，他能給我們長局數投球，我有跟他聊過這部分，他投起球來舒服很多，就像是平常投球那樣，或許不用太長時間，就能看到他投超過100球。」

薛則前兩場先發都是在美聯冠軍戰對太空人，合計6.2局失7分，他生涯在季後賽防禦率為3.86，對面的響尾蛇則推出年輕小將普法特（Brandon Pfaadt）先發，他季後賽4場先發繳出2.70防禦率，表現精采。

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