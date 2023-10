MLB／席格9局救命砲+賈西亞11局再見轟 遊騎兵「咬蛇」開門紅

棒球之神在9局下決定抽換結局,響尾蛇隊帶著2分領先守不住勝利,席格(Corey Seager)先炸裂追平兩分砲,將遊騎兵隊從輸球邊緣救了回來,延長11局下再由賈西亞(Adolis Garcia)成為最終男主角,敲出再見陽春砲、連5場開轟,遊騎兵終場以6:5擊敗響尾蛇隊,在世界大賽 首戰先聲奪人。

主場出戰的遊騎兵在首局攻下2分,響尾蛇迅速反咬,3局上卡洛爾(Corbin Carroll)在得點圈機會敲出三壘打,先掃回2分追平,再利用馬提(Ketel Marte)打向一壘的滾地球起跑,遊騎兵一壘手洛伊(Nathaniel Lowe)接球傳本壘,捕手海姆(Jonah Heim)必須略微前傾接球,壓根摸不到卡洛爾,讓他跑回超前分。

響尾蛇先發投手賈倫(Zac Gallen)在3局下再度動盪,連飆2K開局後壞球連發,滿壘面對蓋佛(Mitch Garver)投出保送,兩軍戰成3:3平手,但響尾蛇隨即在4局上由范姆(Tommy Pham)敲陽春砲,再度討回領先,第5局馬提的二壘打再添保險分。

席格9局下炸裂救命兩分砲,將遊騎兵隊從輸球邊緣救了回來。(路透)

響尾蛇帶著5:3領先進入9局下,推出季後賽 前8場登板未失分的塞瓦德(Paul Sewald),卻為戰局帶來變數,以保送開局,再遭席格敲出追平兩分砲,搞砸響尾蛇的勝利,這也是今年季後賽第一場延長賽。

