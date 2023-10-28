MLB／世界大賽處女秀…華裔卡洛爾敲3壘打2打點 59年來首見

世界大賽開打首戰，響尾蛇隊華裔球星卡洛爾（右）表現亮眼。（歐新社）

世界大賽 開打首戰，響尾蛇隊華裔 球星卡洛爾（Corbin Carroll）就讓鎂光燈聚焦在自己身上，成為史上第8位在生涯首場世界大賽就有三壘打、2分打點的選手，前一人已要追溯到1964年。

CORBIN CARROLL TIES IT WITH A TRIPLE pic.twitter.com/RMuD2buNGY — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年10月28日

來源:X平台

遊騎兵率先開張分數，面對響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen），1局下席格（Corey Seager）靠保送上壘，卡特（Evan Carter）二壘打、賈西亞（Adolis Garcia）一壘打各敲回1分打點，取得2：0領先。

響尾蛇迅速反咬對手，3局上湯瑪斯（Alek Thomas）、隆戈利亞（Evan Longoria）接連敲安，卡洛爾補上一支三壘打，先幫響尾蛇掃回2分追平，接著繼續秀腳程，利用馬提（Ketel Marte）打向一壘的滾地球起跑，遊騎兵一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）接球傳本壘，捕手海姆（Jonah Heim）必須略微前傾接球，壓根摸不到卡洛爾，讓他跑回超前分。

根據大聯盟指出，在生涯第一場世界大賽出賽就有1支三壘打、2分打點的選手，卡洛爾為史上第8人，前一人為1964年紅雀隊弗拉德（Curt Flood）。

賈倫3局下再度動盪，連飆2K開局後壞球連發擠成滿壘，面對蓋佛（Mitch Garver）投出保送，兵不血刃送遊騎兵走回追平分，響尾蛇隨即在4局上由范姆（Tommy Pham）敲陽春砲，再度討回領先。

賽前官網專文提及響尾蛇陣中的華裔球星卡洛爾及過去征戰過大聯盟季後賽 的台灣選手。官網稱，「卡洛爾據信將是史上第一位站上世界大賽具有台灣血統的選手。」被問到此事，卡洛爾直呼榮幸。

「哇！那很酷！」卡洛爾臉上溢滿笑容，他表示並不清楚這項紀錄，「我的爺爺、奶奶曾住在台灣，我媽也在台灣出生，因為我的血統，能為台灣棒球帶來榮譽與關注，我也對此感到驕傲。」

文中也介紹參與過季後賽的台灣選手，包括王建民、陳偉殷，但闖至世界大賽，卡洛爾成為第一人；巧合的是，對手遊騎兵的城市德州，就是他外公、外婆居住的地方。