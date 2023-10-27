MLB／太空人教頭貝克退休 執教2183勝史上第7

休士頓太空人總教練貝克計畫宣布退休。（Getty Images）

「今日美國報」報導，美職大聯盟MLB休士頓太空人 總教練貝克計畫宣布離開教席。貝克在大聯盟數十年生涯曾兩度贏得世界大賽 ，一次是球員，另一次是去年帶領太空人奪冠。

美國職棒大聯盟（MLB）知名老教頭貝克（Dusty Baker）接受「今日美國報」訪問時表示，他將在執教26個賽季後退役。74歲貝克曾擔任過19年的外野手。

貝克說：「我還有很多可以貢獻，棒球就是我的人生。」「我有一輩子的知識，比那些從不曾打過球的人多上許多。」

太空人23日在美國聯盟冠軍戰第7戰輸給德州遊騎兵隊，在球隊確定出局後，貝克將召開記者會，正式宣布結束執教的消息。

貝克1981年效力洛杉磯道奇時拿下一座世界大賽冠軍，他後來在26個賽季中當了5支不同球隊的總教練，除了太空人之外，還曾執教舊金山巨人、芝加哥小熊、辛辛那提紅人和華盛頓國民，並於2017年離開國民隊。

太空人2017年贏得隊史第一座世界大賽冠軍，卻在2019年底爆出偷暗號醜聞，讓這座金盃蒙塵，促使球團解雇總教練辛區（A.J. Hinch）。

太空人老闆克蘭（Jim Crane）2020年1月聘請貝克執掌兵符，讓太空人成為問鼎冠軍的有力競爭者，最終在去年拿下個人生涯首座身為總教練的世界大賽冠軍。

貝克對「今日美國報」說：「我非常感謝克蘭和休士頓太空人給了我這個機會，拿下一座總冠軍。」他還說，「我覺得他們受惠於我，我也從他們身上受益」。

貝克執教生涯拿下2183勝，勝場數排名史上第7，他表示自己希望能以顧問身分繼續接觸棒球，但不會再當總教練。他說：「我走了，但我會再回來。」