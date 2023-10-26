我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

MLB／巨人挖角教士教頭 梅爾文獲撒錢保證想搶大谷與山本

聯合新聞網／即時報導
梅爾文接任巨人總教練一職。（美聯社）
梅爾文接任巨人總教練一職。（美聯社）

巨人隊本季尾聲戰績崩盤，連2年未進季後賽，總教練凱普勒（Gabe Kapler）下台一鞠躬。日前傳出33歲女助理教練納肯（Alyssa Nakken）有望接任，但巨人最終決定聘請教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）。

梅爾文是舊金山人，曾3度拿下年度最佳教練，他和教士還有1年合約，但教士仍允許巨人追求，且不求任何補償。巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）也感謝教士成全，並大讚梅爾文是完美人選，「我從球員們那聽到為他效力的渴望，他有領導力、會關心球員，很多球員都說他是最好的教練，這對我們來說很重要。」

梅爾文25日在記者會透露得到巨人高層保證，會在自由市場砸錢補強。梅爾文與亞洲球員合作經驗豐富，曾執教過鈴木一朗、野茂英雄、達比修有與金河成，當被問到是否想招募大谷翔平、山本由伸或塞揚強投史奈爾（Blake Snell），梅爾文表示，「他們都是很優秀的球員，我們當然全都想要，不過從資金角度來看不可能。這些人會被列入討論，我希望能產生影響力，看看事情如何發展。」

巨人上季場均4.16分排國聯倒數第2，團隊攻擊指數（OPS）0.695排墊底。因此梅爾文期待球隊能網羅強打者，他解釋，「有些球員能為球隊帶來穩定性，通常被排在中心棒次。他們每天上場，陣容要圍繞他們組建。」今年自由市場強打不多，除了大谷翔平外還有貝林傑（Cody Bellinger）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）及梅爾文執教過的查普曼（Matt Chapman）。

大谷翔平 舊金山 季後賽

上一則

NBA／明星賽將改回東西區對抗 無法再看詹姆斯組團了

下一則

日職／徐翔聖成選秀首名台灣高中生 養樂多球團抵台

延伸閱讀

神之右手忠告大谷翔平：棒球界有黑暗面

神之右手忠告大谷翔平：棒球界有黑暗面
MLB／「神之右手」給大谷翔平忠告：棒球界有黑暗面

MLB／「神之右手」給大谷翔平忠告：棒球界有黑暗面
MLB／基特盛讚大谷翔平是「獨角獸」希望他未來繼續二刀流

MLB／基特盛讚大谷翔平是「獨角獸」希望他未來繼續二刀流
大谷翔平首部紀錄片11月上映 談加入天使隊、克服傷痛心境

大谷翔平首部紀錄片11月上映 談加入天使隊、克服傷痛心境

熱門新聞

湖人戴維斯（左）及詹姆斯（右）聯手嚴防金塊約柯奇。（美聯社）

NBA開幕戰／湖人5人得分上雙 不敵約柯奇大三元

2023-10-24 22:18
溫班亞瑪(左)與柯瑞身高差滿多。(路透)

NBA／柯瑞矮溫班亞瑪一截 上演「最萌身高差」跳球

2023-10-20 23:49
布克(右)攻下32分8助攻，率太陽末節逆轉。(Getty Images)

NBA開幕戰／勇士第3節狂攻柯瑞卻犯規 太陽收下本季首勝

2023-10-25 01:14
柯爾(左)認為波波維奇(右)新賽季看起來變年輕了。(美聯社)

NBA／選到溫班亞瑪變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

2023-10-22 03:00
詹姆斯已經征戰21個賽季。(Getty Images)

NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？

2023-10-22 08:27
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺

華女德國天鵝湖遇害 檢方披露凶殘過程 控男嫌強姦謀殺
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人