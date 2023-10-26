MLB／哈波：我讓費城失望了 喊話「明年會回來」

哈波在最後兩戰手感冷冰冰，錯過得點圈打擊機會。 （路透）

費城 人隊葬送系列賽聽牌優勢，在搶七大戰以2：4遭響尾蛇隊逆轉擊敗，無緣連兩季揮軍世界大賽 ，打線熄火是最大關鍵，後兩戰合計僅拿下3分，主砲哈波（Bryce Harper）也只靠著保送上壘過一次，賽後他也沮喪坦言：「我讓全隊跟費城失望了。」不過，他也喊話保證「明年能回來」。

哈波今年季後賽 表現相當可怕，13場比賽貢獻5轟、8打點，攻擊指數高達1.098，但在最關鍵的國聯冠軍賽第六和第七戰，合計7打數盡墨，吞下3次三振，此役則是4打數無安打，包括在7局下一、二壘有人時，面對紅中速球敲出飛球出局，只能無奈遭淘汰。

賽後哈波受訪時難掩低迷心情，「我等到一顆速球，然而卻錯過了，他給了我想要的球路，但在那一刻我沒辦法打出來，對我來說是很大的打擊，我覺得我讓我的團隊失望了，也讓費城這座城市失望了，那是個我該做出貢獻的時候。」

而哈波也不吝於稱讚對手響尾蛇隊，讚許對方在這系列賽相當堅韌，「他們在比賽中擊敗了我們，這種感覺很艱難，尤其是在主場，他們確實有很好的團隊。這就是棒球偉大之處，對吧？當球隊狀況變得火燙時，就能夠繼續前進。」

即便再一次與世界大賽冠軍失之交臂，哈波仍向整季替球隊加油打氣的球迷們表達謝意，也保證「明年能回來」，他說：「打從春訓開始，目標就會是世界大賽，這是心態問題，就像我說的，球隊的制服組會給我們機會回到這個位置，我們會回來的」。