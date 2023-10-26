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MLB／本季大黑馬 響尾蛇拚「最多敗」世界大賽冠軍

體育新聞組／ 綜合報導
響尾蛇從進季後賽初期就不被看好，如今逆襲成國聯冠軍。 （路透）
響尾蛇從進季後賽初期就不被看好，如今逆襲成國聯冠軍。 （路透）

響尾蛇隊在國聯冠軍賽搶七大戰以4：2逆轉擊敗費城人，連續三輪「下剋上」，成功進軍世界大賽，例行賽戰績為84勝78敗的他們，是本季晉級季後賽球隊中勝率最低的球隊，如果最終能在世界大賽舞台上擊敗遊騎兵，就有望成為史上例行賽吞最多敗的冠軍，再寫驚奇紀錄。

響尾蛇頂著系列賽被聽牌壓力，連續兩戰作客費城人拿下勝利，堪稱最大黑馬，前年還苦吞110敗居聯盟墊底的他們，季前不被權威棒球數據網站《FanGraphs》看好，預估響尾蛇本季僅能拿74勝，晉級季後賽的機率為15.3%，贏得國聯冠軍的機率更只有1.2%，如今翻身速度之快令人訝異。

和世界大賽對手遊騎兵不同，響尾蛇並不是靠「鈔」能力重建球隊體質，本季團隊薪資為聯盟第21名，球隊薪資最高的甚至還是已經被釋出的邦賈納（Madison Bumgarner），本賽季他能領到2300萬美元薪資，還比國聯冠軍賽MVP馬提（Ketel Marte）的1160萬多上近一倍。

此外，響尾蛇例行賽拿下84勝，歷史上只有3支季後賽球隊勝場數比他們少，其中更只有2006年的紅雀拿下世界大賽冠軍，該年紅雀拿下83勝78敗，在世界大賽以4：1擊敗老虎隊，若響尾蛇能比照辦理，將追平紅雀的最多敗冠軍紀錄。

在國聯冠軍賽7場比賽，響尾蛇拿的總分數還比費城人少（21：30），不過最終仍脫穎而出，擅打小分差的特性從例行賽就能看出來，例行賽響尾蛇的總得失分差為-15，比令人失望的大都會隊還慘，歷史上的聯盟冠軍只有1987年的雙城隊得失分差小於0，而該年雙城也順利摘冠，無疑替蛇軍再添信心。

世界大賽 費城 季後賽

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