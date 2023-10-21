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MLB／惠勒7局壓制+打線3轟 費城人重返世界大賽已聽牌

記者蘇志畬／即時報導
國聯冠軍賽第5戰費城人隊王牌投手惠勒7局僅失1分好投，成功壓制響尾蛇隊打線。（美聯社）
國聯冠軍賽第5戰費城人隊王牌投手惠勒7局僅失1分好投，成功壓制響尾蛇隊打線。（美聯社）

國聯冠軍賽第5戰，費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）7局失1分壓制，加上打線轟出3發全壘打，哈波（Bryce Harper）加演盜本壘，以6：1擊敗響尾蛇隊，取得3勝2敗「聽牌」優勢，距離重返世界大賽只差1勝。

費城人隊首局就用3支安打攻下1分，此時一、三壘有人，更啟動雙盜壘，哈波衝回本壘雖比球慢一步，但傳偏導致捕手接不到，哈波跑回第2分。

6局上史瓦伯轟出一發擊球初速114.1哩、距離461呎的陽春砲，隔一個打席後換哈波開轟，將比數拉開到4：0，兩轟苦主都是響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）；8局上瑞爾穆托（J. T. Realmuto）的兩分砲更澆熄對手反撲希望。

惠勒也成功壓制響尾蛇打線，先發7局被敲6支安打，僅因7局下湯瑪斯（Alek Thomas）陽春砲掉分，另有8次三振、1次四壞保送。

這是史瓦伯生涯國聯冠軍賽第11轟，寫下史上最多，美聯最多是曼尼（Manny Ramirez）的13轟；史瓦伯今年國聯冠軍賽累積5轟，與2020年席格（Corey Seager）並列聯盟冠軍賽單季第二多，最多則是2011年克魯茲（Nelson Cruz）的6轟。

哈波盜本壘成功是費城人季後賽隊史第1次，單場開轟又盜本壘則是聯盟史上第2次，前一人是2021年美聯分區系列賽第1戰的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。

哈波盜本壘成功是費城人季後賽隊史第1次，單場開轟又盜本壘則是聯盟史上第2次。（美...
哈波盜本壘成功是費城人季後賽隊史第1次，單場開轟又盜本壘則是聯盟史上第2次。（美聯社）

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