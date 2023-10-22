觸身球 各自表述 遊騎兵：一定是故意的、太空人：只是控球失準

賈西亞遭到觸身球成比賽轉捩點，是否為故意引發各方討論。（美聯社）

美聯冠軍賽第5戰，太空人 逆轉遊騎兵取得聽牌優勢，第8局遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）疑似被「報復式觸身球」，成為比賽轉捩點，賽後雙方對這球各自表述，而同為古巴 同胞的隊友查普曼(Aroldis Chapman)就斷言這球「一定是故意的」。

這起衝突讓比賽中斷12分鐘，裁判最終驅逐3人，除了投球的阿布瑞尤（Bryan Abreu）與找人吵架引起板凳清空的賈西亞外，還包括上場抗議的太空人教頭貝克(Dusty Baker)。但這位生涯帶兵超過2000勝的名教頭賽後強調，自家投手阿布瑞尤絕對不可能故意投觸身球，尤其當時他們還落2分，沒道理免費送打者上壘。

只是此戰後援1局無失分的遊騎兵牛棚大將查普曼完全不認同，直言「只要有看比賽，就知道那一定是故意的。」

查普曼解釋，確實賈西亞開轟後的慶祝動作過大，但這不該成為被觸身的理由，「現在打者敲全壘打後已經可以盡情慶祝了，過去太狂妄就該被報復的潛規則時代已結束，再次看到真的很醜陋。」

投出觸身球的阿布瑞尤賽後說自己絕非故意。（美聯社）

投出觸身球的阿布瑞尤賽後則說自己絕非故意，只是控球失準，他強調自己完全不在乎賈西亞的慶祝動作，「我是那種不介意對手慶祝的人，那是屬於他的重大時刻，他敲出重要的全壘打，就能做任何他想要的慶祝方法。我上場只想著要解決他，只是投球失準了，當下只想著不能再失分。」

太空人先發投手韋蘭德則說他對裁判把阿布瑞尤趕出場的決定很失望，「我知道他們是為了控制場面，但更重要的、這是否認定為蓄意觸身？我不知道他們的討論內容，但從棒球角度來看，這絕對不是故意為之。」

遊騎兵二壘手塞米恩（Marcus Semien）則做了最實際的回應：「支持太空人的會說不是故意的，站在我們這邊的則絕對不認同。唯一知道真相的只有投手。」

裁判長霍伊（James Hoye）當下召集了6名裁判討論，最後認定阿布瑞尤是蓄意觸身，賈西亞則是槓上捕手開啟衝突，兩人因此被趕出場；至於教頭貝克則是抗議過當被驅逐。

聯盟賽後也表示會針對此次衝突展開調查，不排除會有人遭到禁賽。