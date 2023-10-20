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MLB／23歲湯瑪斯代打追平轟 響尾蛇扳平費城人

記者蘇志畬／即時報導
湯瑪斯2分砲，助響尾蛇6：5在主場拿下2連勝。(Getty Images)
湯瑪斯2分砲，助響尾蛇6：5在主場拿下2連勝。(Getty Images)

國聯冠軍賽第4戰打得糾結，費城人隊史瓦伯（Kyle Schwarber）轟出新紀錄，然而響尾蛇隊在8局下由23歲的湯瑪斯（Alek Thomas）2分砲開啟3分大局逆轉，以6：5在主場拿下2連勝，也將戰績扳平為2勝2敗。

響尾蛇隊在2局、3局下各得1分，史瓦伯在4局上的陽春砲為費城人隊破蛋，也是生涯季後賽第19轟，超越傑克森（Reggie Jackson），寫下大聯盟左打季後賽最多轟紀錄，與普荷斯（Albert Pujols）、史布林格（George Springer）並列史上第5。

第5、6、7局費城人隊繼續追加分數，取得5：2領先，響尾蛇隊先在7局下追回1分，8局下湯瑪斯代打神來一棒，從金布洛爾（Craig Kimbrel）手中轟出2分砲，瞬間追平比數，新人捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）更在一二壘有人時敲回超前分。

湯瑪斯成為大聯盟史上第9位在季後賽8局以後敲出追平轟的打者，23歲的他更是其中最年輕的一員；響尾蛇隊今年季後賽「U23（23歲以下）」的球員累積10轟，排名史上第二，僅次於2015年小熊隊的11轟，頗有機會寫下新紀錄。

兩隊今天都採取投手車輪戰，費城人左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發2.1局掉2分（1分責失）退場，中繼丟掉3分的金布洛爾吞敗；響尾蛇隊曼提普利（Joe Mantiply）照計劃投1局就退場，一共用8名投手吃完這場。

湯瑪斯2分砲，助響尾蛇6：5在主場拿下2連勝。(Getty Images)
湯瑪斯2分砲，助響尾蛇6：5在主場拿下2連勝。(Getty Images)

費城 季後賽

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