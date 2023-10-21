MLB／響尾蛇菜鳥連2場無失分、保送 教練換投挨噓

普法特主投5.2局狂飆9K無失分。（Getty Images）

響尾蛇19日推出25歲菜鳥投手普法特（Brandon Pfaadt）先發，他主投5.2局狂飆9K無失分，還創大聯盟季後賽 首見紀錄，響尾蛇9局下再靠馬提（Ketel Marte）再見安打，以2：1氣走費城 人，系列賽追到1：2落後。

-First pitcher in MLB #postseason history with back-to-back starts allowing 0 runs and 0 walks.

-Youngest starting pitcher in #Dbacks history with 9+ strikeouts in a playoff start

-7th-most strikeouts by a rookie in a postseason game



What a day for Brandon Pfaadt. pic.twitter.com/n6off9Yi7D — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2023年10月20日

來源：X平台

普法特本季例行賽出賽19場有18次先發，戰績3勝9敗，防禦率5.72。不過響尾蛇先發輪值缺乏好手，他先扛起外卡賽首戰先發，面對釀酒人主投2.2局失3分無關勝敗。分區系列賽對道奇 4.1局無安打、保送及失分，表現令人驚艷。

響尾蛇在國聯冠軍賽苦吞2連敗，第3戰普法特登板技驚四座，面對前一戰狂攻10分的費城人打線，主投5.2局無失分只被敲2安打，還飆出9次三振無保送。第6局響尾蛇教練進場換投時被響尾蛇球迷噓聲伺候，普法特退出投手丘後，仍獲應得的掌聲。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，季後賽單場無保送、三振數最多的菜鳥是道奇名將紐康普（Don Newcombe），他在1949年世界大賽G1飆出11次三振，普法特9K排第2。另外，普法特連2場先發無失分無保送，成為大聯盟季後賽史上第一人。

普法特此役表現堪稱完美，且退場前只用70球，因此不少球迷質疑這項調度，響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）解釋，「我們覺得比賽到某時間點，就能把任務交給合適的牛棚投手，他們對一些強打者有優勢。我知道這是不受歡迎的決定，但我們有很多統計資訊和計畫。」