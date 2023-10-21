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MLB／道奇適合大谷？馬丁尼茲看好紅襪

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平的轉會動向引人矚目。（Getty Images）
大谷翔平的轉會動向引人矚目。（Getty Images）

大谷翔平球季結束後將成為自由球員，近期傳出紅襪成為有力競爭者，效力紅襪多年的「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）也看好大谷加盟紅襪。

馬丁尼茲近日接受「運動畫刊」訪問，當被問到哪隊能簽下大谷翔平時，他笑說大谷會加入波士頓，「我很希望他加入，但道奇也很適合他，去教士可以和達比修有相聚，大都會則有千賀滉大，他們都有錢簽下他。這些地方大谷可能去，但波士頓是第一名。」

紅襪還沒找到前總管布隆（Chaim Bloom）離隊的接任人選，不過「紐約郵報」資深記者海曼（Jon Heyman）10月初撰文分析，紅襪是大谷爭奪戰真正威脅，波士頓媒體《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）指出，紅襪老闆亨利（John Henry）仍不願開長約給大谷翔平。

大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）則撰文點出，大谷翔平光是打擊就能拿下史上最大約，賈吉（Aaron Judge）去年簽下9年3.6億美元合約，大谷翔平進攻不輸賈吉，未來還能投球，因此合約可達到4億美元，加上激勵獎金能破5億美元。除了天使，道奇、巨人、水手也是競爭者。

大谷翔平 波士頓 道奇

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