MLB／逆轉再逆轉！亞土維逆轉3分砲 太空人3連勝聽牌

逆轉你的逆轉。美聯冠軍賽第5戰今天有戲劇化演出,遊騎兵隊賈西亞(Adolis Garcia)的一發3分砲在6局下逆轉,然而9局上亞土維(Jose Altuve)也轟出逆轉3分砲,太空人 隊以5:4贏球,繼續當最強「奧客」,在遊騎兵主場拿下3連勝「聽牌」。

遊騎兵隊今天推出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發,他維持前一場對太空人隊的表現,5.1局被敲5支安打,丟掉2分,其中1分來自布萊格曼(Alex Bregman)的陽春砲。

而太空人隊先發投手韋蘭德(Justin Verlander)前5局僅因洛伊(Nathaniel Lowe)的陽春砲丟掉1分,6局下卻遭到狙擊,1出局後被連敲3安,包含賈西亞一發3分砲,5.2局掉4分的表現,讓太空人隊處於2:4落後。

前兩場在遊騎兵主場阿靈頓球場狂攻18分的太空人隊,今天也繼續當奧客,9局上換亞土維跳出來,從勒克萊爾(Jose Leclerc)手中轟出一發3分砲,再次逆轉比數。

OH MY GOODNESS!!!!!



JOSE ALTUVE GO-AHEAD HOME RUN THE 9TH!!!



📺: FS1 pic.twitter.com/s0LncUpx21