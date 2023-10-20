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MLB／2敗後2連勝 太空人扳平戰局

記者陳宛晶／即時報導
太空人在客場火力大爆發，狂攻10分擊垮遊騎兵，系列賽扳成2平。（路透）
太空人在客場火力大爆發，狂攻10分擊垮遊騎兵，系列賽扳成2平。（路透）

阿靈頓全球人壽球場究竟是哪隊的主場？客場出賽的太空人隊，得分像喝水般容易，19日再以10：3大勝遊騎兵隊，在主場2連敗後收穫客場2連勝，將美聯冠軍賽扳成2勝2敗。

太空人首局上還沒有出局數已靠4安打攻下3分，儘管3：0領先很快就遭到追平，太空人4局上由阿布瑞尤的三分砲領銜4分大局，7、8局攻勢持續添加材火。

連同例行賽在內，太空人本季在全球人壽球場8勝1敗，合計26轟，平均每場攻下9分，讓轉播單位都稱簡直是「阿靈頓太空人」。

系列賽從2敗出發，如今追平戰局，阿布瑞尤說：「因為我們是休士頓太空人，我們從不放棄，我們有能力扭轉局勢。」

阿布瑞尤不僅球棒建功，也貢獻一記關鍵守備，5局下無人出局、一二壘有人，他先是接殺席格敲出的平飛球，接著伸長了手嘗試觸殺必須回壘的塞米恩，一壘審起初判決安全回壘，太空人提出挑戰後改判，塞米恩也坦承知道阿布瑞尤碰到了自己放在後口袋的打擊手套。

兩隊今天續戰阿靈頓，重演首戰先發投手戲碼，由太空人韋蘭德碰上遊騎兵蒙哥馬利。根據歷史案例，系列賽前4戰平手情況下，贏第5戰球隊有71%勝出機率。

國聯冠軍賽第3戰由響尾蛇隊9局下馬特敲出再見安打，以2：1險勝費城人隊，在系列賽開胡。引起討論的調度在於7局，費城人剛打下1：0領先，7局下卻派上菜鳥柯克寧，面對3打席都被敲安、砸鍋領先，讓費城媒體直言此戰輸在教頭

太空人 費城 休士頓

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