MLB／響尾蛇再見安 氣走費城人…媒體：教頭的鍋

馬特（左）敲出再見安打，響尾蛇扳回一城。（Getty Images）

費城 人隊好不容易在7局上打下的1：0領先，大膽推出菜鳥柯克寧（Orion Kerkering）把關，結局是投3打席都被敲安打遭到追平，響尾蛇9局下靠馬特（Ketel Marte）的再見安打以2：1贏球，響尾蛇在國聯冠軍賽追到1勝2敗。

Ketel Marte WALKS IT OFF for the @Dbacks! #NLCS pic.twitter.com/8R5vSdRzrZ — MLB (@MLB) 2023年10月19日

來源：X平台

響尾蛇普法特（Brandon Pfaadt）先發5.2局只被敲2安打、無失分，送出9次三振，費城人蘇亞雷茲（Ranger Suárez）投5.1局，也只被敲3安打、無失分，送出7K，兩軍記分板上一直都是0：0。

直到第7局終於出現分數變動，哈波（Bryce Harper）開局選到保送，進占三壘後，靠暴投跑回第1分；1：0的領先，費城人在7局下選擇推出菜鳥柯克寧，而他面對3人次都被敲安打，小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）的二壘打為響尾蛇追平。

兩隊以1：1進入第9局，在今年季後賽 前4場登板拿下3救援1中繼的金布洛爾（Craig Kimbrel）把關9局下，因2保送、1安打，僅一出局就面臨滿壘危機，馬特打向中外野落地形成再見安打，響尾蛇繼2001年世界大賽 第7戰再一次在季後賽拿下再見勝。