MLB／費城人2連勝…史瓦柏雙響砲 季後賽18轟平紀錄

史瓦柏轟出雙響砲，季後賽累積18轟。（美聯社）

費城 人隊在國聯冠軍賽第二戰以10：0擊敗響尾蛇隊、取得2連勝，單場雙響砲的強打史瓦柏（Kyle Schwarber）追平一項史詩級紀錄，費城人季後賽 4戰15轟更寫下大聯盟最「轟」狂紀錄。

響尾蛇隊17日先發投手凱利（Merrill Kelly），因賽前「費城人主場應援聲不會比經典賽 大聲」言論，上場就被費城主場4萬5412人狂噓，透納（Trea Turner）也在1局下敲出陽春砲先馳得點，史瓦柏更在3局下、6局下都有陽春砲。

凱利先發5.2局僅被敲3支安打，但都是全壘打，丟掉4分承擔敗投，他賽後說，自己的發言被斷章取義，「我知道費城人球迷的歡呼有多大聲，能夠為球員帶來許多能量。」

史瓦柏6局下陽春砲開啟4分大局，7局下費城人又攻下4分，史瓦柏總計3打數2安打、2打點，生涯在季後賽累積18轟，追平名人堂球星「10月先生」傑克森（Reggie Jackson）的大聯盟季後賽左打最多轟紀錄。