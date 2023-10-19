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MLB／太空人火力全開KO薛則 終結遊騎兵7連勝

記者蘇志畬／即時報導
太空人kO薛則，用火力扳回一城，也中斷遊騎兵季後賽7連勝。（美聯社）
太空人kO薛則，用火力扳回一城，也中斷遊騎兵季後賽7連勝。（美聯社）

遊騎兵隊塞揚投手薛則（Max Scherzer）趕上美聯冠軍賽，18日在第3戰先發登板卻慘遭狙擊，太空人隊從他手中攻下5分，包含亞土維（Jose Altuve）的陽春砲，太空人隊最終就以8：5拿下勝利，戰績追近到1勝2敗，也中止遊騎兵季後賽7連勝。

薛則因例行賽尾聲受傷，原本評估趕不上季後賽，但他積極訓練加上球隊挺進美聯冠軍賽，讓他獲得再次登板機會，第1局更投出三上三下。

然而2局上薛則就遭遇到亂流，觸身球、四壞、安打，2出局後滿壘情況先是暴投奉送1分，又被馬多納度（Martin Maldonado）敲出適時安打，再掉2分。

3局上亞土維（Jose Altuve）更從薛則手中敲出擊球初速104.4哩、距離413呎的中左外野陽春砲，終結個人季後賽連18打席無安打，也是季後賽對薛則連10打席無安打後的第1安。

薛則4局上又因被敲2支安打、丟掉1分，最終僅投4局，被敲5支安打、丟掉5分，退場時太空人隊以5：0領先遊騎兵隊。

遊騎兵靠著新秀容恩（Josh Jung）努力追分，5局下先炸出2分砲，7局下複製貼上又轟出2分砲，8局下則有賈西亞（Adolis Garcia）的1分打點安打，只不過太空人隊在第7、第8局又攻下3分，9局下容恩敲出再見雙殺，未能上演奇蹟。

太空人王牌投手哈維爾（Cristian Javier）5.2局僅被敲3安，丟掉2分，拿下勝投，也是個人自2022年起季後賽4連勝。

太空人 季後賽 MLB

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