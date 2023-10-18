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MLB／費城人開門紅…史瓦柏4度「第1球」開轟 超越基特

體育新聞組／綜合報導
費城人隊重砲史瓦伯首打席首球開轟。（Getty Images）
費城人隊重砲史瓦伯首打席首球開轟。（Getty Images）

國聯冠軍賽16日開打，費城人隊用3發陽春砲揭開序幕，包括度過31歲生日的當家球星哈波（Bryce Harper），開轟繞壘後一手比「3」、一手比「1」，再做出吹熄蠟燭的動作，此役雙安、3度上壘、2分打點、跑回2分，幫助費城人以5：3擊敗響尾蛇隊，在7戰4勝系列賽旗開得勝。

史瓦伯（Kyle Schwarber）首打席首球就開轟，生涯季後賽累積4發首打席全壘打，超越傳奇球星基特（Derek Jeter）和羅林斯（Jimmy Rollins）紀錄，成為史上第一人。

史瓦柏第1球大幅提振費城人氣勢，許多費城球迷才剛打開薯片準備觀戰，就連投手史特姆（Matt Strahm）都說：「我才剛打開我的能量飲料。」

二壘手史托特史托特說：「我們都叫他『1比0』，因為每場我們都預期只要他一上場，就會讓我們先處於1比0領先。」

史瓦伯本季打擊率只有0.197，但憑選球和長打能力站穩球隊開路先鋒。他今年季後賽陷入低潮，前6戰25打數僅4安打，沒有開轟，只選到1保送。沒想到國聯冠軍賽首戰就開轟，提振球隊士氣。

響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）主投5局挨3發全壘打，失5分承擔敗投。哈波表示，「賈倫一整季都投得很好，我們盡力突破他，史瓦伯的首打席全壘打對我們很重要，真的很棒。」

費城人隊重砲史瓦伯首打席首球開轟。 (美聯社)
費城人隊重砲史瓦伯首打席首球開轟。 (美聯社)

費城 季後賽

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