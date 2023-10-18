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MLB／台美混血卡洛爾季後賽超狂 對手哈波也折服

體育新聞組／綜合報導
卡洛爾生涯首度打季後賽就技驚四座。（路透）
卡洛爾生涯首度打季後賽就技驚四座。（路透）

台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）首度打季後賽展現初生之犢不畏虎的氣勢，幫助響尾蛇連斬釀酒人、道奇兩分區龍頭，屢屢在關鍵時刻建功的精采表現也令國聯冠軍賽的對手哈波（Bryce Harper）折服，在系列賽前受訪表示自己很喜歡卡洛爾的比賽風格。

卡洛爾本季成為聯盟史上第一位單季25發全壘打、50盜壘的菜鳥球員，率領響尾蛇以外卡第3闖進季後賽，到了10月戰場卡洛爾也沒有要停下腳步的意思，在前兩輪季後賽繳出4成12可怕打擊率，貢獻2轟、4打點，5成65的上壘率和1.389的攻擊指數在歷史上超過20個打席的新秀中排名第2，僅次於2015年的索勒（Jorge Soler）。

卡洛爾在分區系列賽受訪時說：「我只想活在當下，不要讓過去或未來的任何事情決定我在哪裡，我為自己的準備感到自豪，這使我在季後賽中保持穩定。」

在國聯冠軍賽開打前，費城人主砲、同時也是前代「強打少年」哈波盛讚這名小老弟，表示卡洛爾是頂尖的開路先鋒，也會是大聯盟下個世代的指標球星，「我喜歡他的打球方式，他很努力、他跑很快，我很喜歡這點，他是個很棒的球員，如果他繼續做他自己並維持這樣的表現，未來會是他的。」

哈波在2012年以20歲之齡獲得國聯新人王，而在11年後的現在，卡洛爾也很有機會以菜鳥外野手的身分帶走國聯新人王。

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