我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

MLB／3轟+完封 費城人2連勝響尾蛇 4戰15轟狂寫紀錄

記者蘇志畬／即時報導
史瓦伯貢獻單場雙響砲。（Getty Images）
史瓦伯貢獻單場雙響砲。（Getty Images）

前5局看似一場投手戰，費城人隊又用火力轟出缺口，靠著6、7局的4分大局，最終以10：0擊敗響尾蛇隊，在國聯冠軍賽拿下二連勝，加上17日的3轟，近4戰敲出15轟寫下大聯盟新紀錄。

透納（Trea Turner）1局下的陽春砲就為費城人先馳得點，史瓦伯（Kyle Schwarber）更貢獻單場雙響砲，3局下、6局下都有陽春砲演出。

特別的是，費城人最近13轟全部都是陽春砲，寫下大聯盟季後賽史上連續陽春砲最長紀錄；16日才以3戰12轟寫下歷史的費城人，17日推進到4戰15轟，一樣是大聯盟季後賽4戰最多轟紀錄。

費城人從國聯分區系列賽第3戰對勇士隊敲出單場6轟後，接下來第4戰敲出3轟，晉級國聯冠軍賽第1、第2戰也都各敲出3轟，這也是季後賽第2次有球隊連續4戰單場3轟以上，另1次是2008年光芒隊。

史瓦伯在6局下的陽春砲開啟了一波4分大局，7局下費城人又攻下4分，兩局都剛好打滿一輪，就此拉開分差；史瓦伯在8局下退場休息，總計3打數2安打、2打點，生涯在季後賽累積18轟，追平傑克森（Reggie Jackson）的大聯盟季後賽左打最多轟紀錄。

國聯分區系列賽場均6.3分的響尾蛇也遭到壓制，費城人17日先發投手諾拉（Aaron Nola）6局被敲3支安打沒有掉分，另有7次三振，接手的3名牛棚投手更是只被敲1支安打，聯手完封，國聯冠軍賽至今響尾蛇2戰只打下3分。

透納1局下的陽春砲就為費城人先馳得點。（Getty Images）
透納1局下的陽春砲就為費城人先馳得點。（Getty Images）

費城 季後賽 勇士

上一則

NBA／火箭送走「家暴男」小波特 雷霆拿2次輪籤後立即裁人

下一則

NBA／恐怖綠衫軍來襲 單場23顆三分球改寫熱身賽紀錄

延伸閱讀

國聯冠軍戰／哈波生日開轟 費城人3發陽春砲爆破響尾蛇

國聯冠軍戰／哈波生日開轟 費城人3發陽春砲爆破響尾蛇
MLB／勇士出局 3支百勝強隊全淘汰

MLB／勇士出局 3支百勝強隊全淘汰
MLB／卡斯特蘭諾斯連2場雙響砲第一人 費城人晉國聯冠軍賽

MLB／卡斯特蘭諾斯連2場雙響砲第一人 費城人晉國聯冠軍賽
MLB／響尾蛇單局4轟橫掃道奇 睽違16年重返國聯冠軍戰

MLB／響尾蛇單局4轟橫掃道奇 睽違16年重返國聯冠軍戰

熱門新聞

伍佩琴在帶領馬林魚隊「鹹魚翻生」後，將離開馬林魚總管一職。（美聯社）

4大職業運動史上首位亞裔女總管 伍佩琴將告別馬林魚

2023-10-16 16:10
庫明加突破禁區轟炸籃框。(Getty Images)

NBA／勇士熱身賽兩戰砍50分 庫明加感謝保羅、蓋伊幫助

2023-10-14 07:57
詹姆斯（左）在場邊吃便當的畫面引發熱議。（美聯社）

NBA／吃飯皇帝大…詹皇場邊吃便當 湖人再輸勇士

2023-10-15 02:30
中國網球選手鄭欽文15日在鄭州公開賽獲單打冠軍後，竟突然被要求唱歌。（取材自WTA影片）

鄭州網賽奪冠竟被逼唱歌 中國女選手飆髒話「我操」

2023-10-16 02:45
湖人隊「詹皇」詹姆斯。（Getty Images）

NBA／詹皇聲援以色列稱哈瑪斯「恐怖主義」 網看法兩極

2023-10-12 18:53
（影片截圖）

足球／巴西遭委內瑞拉逼平 內馬爾被觀眾丟爆米花…當場開罵

2023-10-14 23:56

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來