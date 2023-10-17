MLB／3轟+完封 費城人2連勝響尾蛇 4戰15轟狂寫紀錄

史瓦伯貢獻單場雙響砲。（Getty Images）

前5局看似一場投手戰，費城 人隊又用火力轟出缺口，靠著6、7局的4分大局，最終以10：0擊敗響尾蛇隊，在國聯冠軍賽拿下二連勝，加上17日的3轟，近4戰敲出15轟寫下大聯盟新紀錄。

透納（Trea Turner）1局下的陽春砲就為費城人先馳得點，史瓦伯（Kyle Schwarber）更貢獻單場雙響砲，3局下、6局下都有陽春砲演出。

特別的是，費城人最近13轟全部都是陽春砲，寫下大聯盟季後賽 史上連續陽春砲最長紀錄；16日才以3戰12轟寫下歷史的費城人，17日推進到4戰15轟，一樣是大聯盟季後賽4戰最多轟紀錄。

費城人從國聯分區系列賽第3戰對勇士 隊敲出單場6轟後，接下來第4戰敲出3轟，晉級國聯冠軍賽第1、第2戰也都各敲出3轟，這也是季後賽第2次有球隊連續4戰單場3轟以上，另1次是2008年光芒隊。

史瓦伯在6局下的陽春砲開啟了一波4分大局，7局下費城人又攻下4分，兩局都剛好打滿一輪，就此拉開分差；史瓦伯在8局下退場休息，總計3打數2安打、2打點，生涯在季後賽累積18轟，追平傑克森（Reggie Jackson）的大聯盟季後賽左打最多轟紀錄。